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Эксперт Воронкова: авиабилеты летом подорожают из-за высокого спроса и низкого предложения

Спрос на авиаперелеты в летний период традиционно возрастает, а предложение в текущих условиях существенно сократилось.
ПРАЙМ
Собеседница агентства напомнила, что только за первые восемь дней апреля авиабилеты в эконом-классе подорожали на 10,57 процента.
РИА Новости
Для стабилизации ситуации на внутренние рейсы могут направить борты, которые сейчас не могут летать за рубеж.
РИА Новости
С начала текущего года рост цен составил 11,58%.
ПРАЙМ

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Эксперт Воронкова: авиабилеты летом подорожают из-за высокого спроса и низкого предложения
РИА Новости19:15
Эксперт Воронкова: авиабилеты летом подорожают как минимум на уровень инфляции
ПРАЙМ19:02
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По информации собеседника телеканала, у США есть немного способов узнать, куда именно направляют значительные поставки противотанкового, зенитного и другого вооружения на территории Украины.
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Полянский назвал псевдомиротворческими призывы Запада к прекращению огня на Украине

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Известиявчера в 13:37