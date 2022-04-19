Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал псевдомиротворческими призывы западных стран и структур к прекращению огня на Украине, ставящие целью перевооружение украинских сил во время паузы в боевых действиях.
Сохранение жизней мирных граждан является ключевым отличием специальной военной операции российской армии на Украине от традиционной войны, сообщил в среду в интервью газете "Аргументы и факты" экс-главком ВДВ России, глава "Ассоциации Героев" генерал-полковник Владимир Шаманов.