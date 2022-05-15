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Эксперт Востриков: рост цен на продукты в России не связан с расходами на грузоперевозки

Рост цен на продукты питания в магазинах не связан с затратами на грузоперевозки, так как железнодорожные тарифы не изменились с начала года, сказал член совета Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) Антон Востриков.
Московский Комсомолец
В то же время из-за снижения объема импорта через порты Санкт-Петербурга и Новороссийска наблюдается спад перевозок скоропортящихся продуктов железнодорожным и автомобильным транспортом.
РИА Новости
«Транспортный фактор добавляет всего 10% в конечную цену продукта. Так что рост цен связан с другими составляющим», — рассказал Востриков.
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По данным Росстата, продовольственная инфляция в России в апреле в месячном выражении составила 2,87% против 6,73% в марте текущего года, в годовом выражении рост цен на продовольствие ускорился до 20,48% с 17,99% месяцем ранее.
РИА Новости

Подробнее о событии

Подорожание продуктов питания в России оказалось не связано с расходами на перевозки
Профиль00:39
Эксперт Востриков сообщил, что рост цен на продукты в России не связан с перевозками
Телеканал 360°00:26
Эксперт Востриков: рост цен на продукты в России не связан с расходами на грузоперевозки
РИА Новости00:14
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