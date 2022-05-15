Рост цен на продукты питания в магазинах не связан с затратами на грузоперевозки, так как железнодорожные тарифы не изменились с начала года, сказал член совета Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) Антон Востриков.
По данным Росстата, продовольственная инфляция в России в апреле в месячном выражении составила 2,87% против 6,73% в марте текущего года, в годовом выражении рост цен на продовольствие ускорился до 20,48% с 17,99% месяцем ранее.
Немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР остановило сертификацию уже проложенного из России газопровода "Северный поток — 2". Глава МИДа Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".
США хотели бы ограничить применение стратегических российских вооружений — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире "Соловьев Live".