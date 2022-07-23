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Эксперт Юрлова сообщила, что в России деревянные дома подешевели почти до себестоимости

Деревянные дома в России подешевели почти до себестоимости на фоне ограничения экспорта пиломатериала в Европу.
Lenta.ru
Цены почти приблизились к себестоимости, из-за чего с начала лета наблюдается восстановление спроса на внутреннем рынке, сообщила в субботу ТАСС сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова.
ТАСС
В июне стоимость деревянного дома варьировалась от 50 до 70 тысяч рублей за квадратный метр.
Lenta.ru
По словам эксперта, с марта спрос на деревянные дома в России сократился на 20-30% по сравнению с обычными значениями для летнего сезона в связи с общей экономической неопределенностью.
ТАСС

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