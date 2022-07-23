Lenta.ruЭксперт Юрлова сообщила, что в России деревянные дома подешевели почти до себестоимостиДеревянные дома в России подешевели почти до себестоимости на фоне ограничения экспорта пиломатериала в Европу.Lenta.ruЦены почти приблизились к себестоимости, из-за чего с начала лета наблюдается восстановление спроса на внутреннем рынке, сообщила в субботу ТАСС сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова.ТАССВ июне стоимость деревянного дома варьировалась от 50 до 70 тысяч рублей за квадратный метр.Lenta.ruПо словам эксперта, с марта спрос на деревянные дома в России сократился на 20-30% по сравнению с обычными значениями для летнего сезона в связи с общей экономической неопределенностью.ТАССЧитать далееСвернутьПрофильПрофильYakutsk.ruInfinicaГазета.RuПетрозаводск говоритФАНЭкономика сегодняЦентр Градостроительного Развития (CUD.NEWS)Ямал-МедиаSolenka.infoПодробнее о событииВозведение домов из дерева в России практически вышло на себестоимостьЭкономика сегоднявчера в 06:50Эксперт: цены на деревянные дома в России приблизились к себестоимостиТАССвчера в 01:36Самое цитируемоеВ России подешевели деревянные домаПрофильвчера в 02:07Цены на деревянные дома в России приблизились к себестоимостиExpert.ruвчера в 04:33Деревянные дома в РФ упали в цене почти до себестоимостиInfinicaвчера в 04:20Деревянные дома в России продают практически по себестоимостиОбщественная служба новостейвчера в 03:32Ограничение экспорта пиломатериалов помогло снижению цен на деревянные дома в РФФАНвчера в 06:10Показать ещёОценить275Поделиться