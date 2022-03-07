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Эксперт Юшков объяснил цены на газ в Европе паникой из-за возможных новых санкций

Эксперт Игорь Юшков объяснил исторический рост стоимости газа на бирже в Европе.
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Стоимость газа в Европе сегодня достигла запредельных высот - пробила потолок в 3000 долларов за тысячу кубометров ресурса.
Южный Федеральный
7 марта цены на газ увеличились до 2,5 тысячи долларов, а через час - до 3 тысяч долларов.
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Люди опасаются остановки газовых поставок на рынок Европы, что может привести к небывалому мировому энергокризису.
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Эксперт Юшков объяснил цены на газ в Европе паникой из-за возможных новых санкций
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