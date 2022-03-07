ПРАЙМЭксперт Юшков объяснил цены на газ в Европе паникой из-за возможных новых санкцийЭксперт Игорь Юшков объяснил исторический рост стоимости газа на бирже в Европе.Banki LoansСтоимость газа в Европе сегодня достигла запредельных высот - пробила потолок в 3000 долларов за тысячу кубометров ресурса.Южный Федеральный7 марта цены на газ увеличились до 2,5 тысячи долларов, а через час - до 3 тысяч долларов.Banki LoansЛюди опасаются остановки газовых поставок на рынок Европы, что может привести к небывалому мировому энергокризису.Banki LoansЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВRT на русскомРЕН ТВНародные новостиMax-CarsПодробнее о событииЭксперт Юшков объяснил цены на газ в Европе паникой из-за возможных новых санкцийПРАЙМ09:32Юшков обозначил крупный просчет Европы, из-за которого цена на газ побила исторический рекордНародные новости04:44Аналитик Юшков назвал причины рекордной цены газа в ЕвропеRT на русском04:29Аналитик Игорь Юшков объяснил стремительный рост стоимости газа на бирже в ЕвропеРЕН ТВ03:49Эксперт Юшков объяснил исторический рост стоимости газа на бирже паникой в ЕвропеBanki Loans05:46Плохие новости. Как санкции могут повлиять на стоимость энергосырья для ЗападаСанкт-Петербургские ведомости5 марта в 09:19В России не прогнозируют быстрого роста цен на бензин из-за курса валютMax-Cars5 марта в 06:27Показать ещёОценить10Поделиться