В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска трубопровода «Северный поток – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью изданию Handelsblatt предупредил, что ожидаемая острая нехватка газа будет иметь ужасные последствия для компаний, рабочих мест, цепочек поставок и целых регионов Германии.
В России продолжается рост новых случаев COVID-19, в связи с чем Роспотребнадзор посоветовал регионам рекомендовать гражданам носить маски, если показатель заболеваемости составляет выше 50 случаев на 100 тыс. населения.