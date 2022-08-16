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Эксперт Юшков пояснил стремление ФРГ запустить «Северный поток-2»

По словам автора материала, открытие второго канала поставки газа снизит социальное давление внутри Германии и не допустит зависимости энергетического комплекса страны от одного трубопровода.
Взгляд.ру
В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска трубопровода «Северный поток – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.
Взгляд.ру
В ФРГ уже выступили за то, чтобы ГП "Nord Stream – 2" был запущен "назло" российскому лидеру Владимиру Путину.
ГЛАС.RU
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью изданию Handelsblatt предупредил, что ожидаемая острая нехватка газа будет иметь ужасные последствия для компаний, рабочих мест, цепочек поставок и целых регионов Германии.
Взгляд.ру

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