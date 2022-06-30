Украинский военный эксперт полковник запаса Олег Жданов выразил мнение , что европейские страны оставили Литву один на один разрешать с Россией спорную ситуацию по ограничению транзита товаров в Калининградскую область.
Федеральный суд Бруклина (штат Нью-Йорк, США) приговорил R&B-исполнителя Роберта Сильвестра Келли, выступающего под псевдонимом Ар Келли (R. Kelly), к 30 годам тюрьмы за многочисленные изнасилования женщин и связь с несовершеннолетними, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление суда.
Российские войска, выполняя спецоперацию на Украине, двигаются и достигают поставленных рубежей, но по срокам ее завершения говорить не стоит, как и подгонять эти сроки, заявил президент РФ Владимир Путин.
Территория Лисичанского НПЗ полностью перешла под контроль союзных сил, завершена зачистка в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий (РТИ), заявил в Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
"Вы знаете, честно говоря, на данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности — что, как мне кажется, очевидно для всех", — сказала Хейнс, выступая в рамках дискуссии на тему вызовов в сфере национальной безопасности, организованной на площадке Google.
Курс российской валюты в 2023 году составит 74 рубля за доллар, если Москва сможет полностью заместить выпадающий нефтяной экспорт в ЕС, стоимость барреля Brent будет равняться 100 долларам, а Urals — 70, пишет РБК со ссылкой на аналитиков "Ренессанс Капитала".