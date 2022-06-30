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Эксперт Жданов: Европа оставила Литву после ограничения транзита в Калининградскую область

Украинский военный эксперт полковник запаса Олег Жданов выразил мнение , что европейские страны оставили Литву один на один разрешать с Россией спорную ситуацию по ограничению транзита товаров в Калининградскую область.
RT на русском
Как ранее написал Рейтер со ссылкой на информированные источники, транзит в Калининград через Литву может возобновиться через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом.
РИА Новости
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
РИА Новости
В Вильнюсе объяснили "блокаду" введенными против России санкциями Евросоюза.
РЕН ТВ

Подробнее о событии

Полковник Жданов: ЕС сдрейфил и бросил Литву один на один с Россией в ситуации с транзитом
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