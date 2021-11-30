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Эксперт Загородний призвал Киев отказаться от «подачек» МВФ из-за «драконовских условий»

Министерство финансов Украины объявило, что ради получения средств от Международного валютного фонда будет сдержан рост зарплат обычных граждан.
РЕН ТВ
Политолог Тарас Загородний заявил, что Украина должна отказаться от оформления кредитов у Международного валютного фонда.
Banki Loans
Средства направят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.
РИА Новости
По данным Министерства финансов Украины, действие программы сотрудничества продлили до конца июня 2022 года.
РИА Новости

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