InfinicaЭксперт Зельцер назвал доминирующим положение рубля в ЕЭСРубль входит в топ-20 валют по доле в глобальных расчётах.InfinicaВ рамках Евразийского экономического союза российская валюта занимает доминирующее положение.ФАНПо состоянию на начало 2022 года удельный вес российской национальной валюты в SWIFT составлял около 0,2%, в то время как на юань проходилась доля в 2,2%, йену — 2,7%, а евро — 38%.InfinicaПо данным Центробанка РФ, вес рубля в товарном обороте составлял 70% по экспорту и 75% по импорту, причем темп наращения веса рубля — +15% с 2013 года.ИзвестияЧитать далееСвернутьInfinicaInfinicaИзвестияНародные новостиВятка-На-СетиФАНRT на русскомПодробнее о событииЭксперт Зельцер назвал доминирующим положение рубля в ЕЭСInfinica12:47Эксперт Зельцер: рубль входит в топ-20 мирового рейтингаИзвестия08:13Самое цитируемоеРубль входит в ТОП-20 национальных валют по доле в расчётахВятка-На-Сети08:35Специалист проинформировал о том, что рубль входит в топ-20 мирового рейтингаОреанда-Новости11:17Эксперт по фондовому рынку Зельцер: рубль входит в топ-20 мирового рейтингаRT на русском11:01Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер: рубль входит в топ-20 мирового рейтингаВ Татарстане09:47Эксперт Зельцер: рубль вошел в топ-20 мирового рейтинга по доле расчетов через SWIFTФАН12:27Показать ещёОценить13Поделиться