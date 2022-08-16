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Эксперт Зельцер назвал доминирующим положение рубля в ЕЭС

Рубль входит в топ-20 валют по доле в глобальных расчётах.
Infinica
В рамках Евразийского экономического союза российская валюта занимает доминирующее положение.
ФАН
По состоянию на начало 2022 года удельный вес российской национальной валюты в SWIFT составлял около 0,2%, в то время как на юань проходилась доля в 2,2%, йену — 2,7%, а евро — 38%.
Infinica
По данным Центробанка РФ, вес рубля в товарном обороте составлял 70% по экспорту и 75% по импорту, причем темп наращения веса рубля — +15% с 2013 года.
Известия

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Эксперт Зельцер назвал доминирующим положение рубля в ЕЭС
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