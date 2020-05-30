Финансы
Экономика сегодняЭксперт Зельцер назвал ориентир курса доллара на июнь
Обострение геополитической ситуации может вызвать краткосрочное укрепление доллара до уровня 71,5−72 рублей, но в целом его ориентиром на июнь выступает отметка в 68 рублей, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер.
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Шоу-бизнес
Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом
Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru вчера в 09:25
Армия и оружие
Убойность российских торпед увеличат за счет новой системы наведения
ТАСС 28 мая в 20:20
Общество
В России создали вакцину от коронавируса для закапывания в нос
Планируется также, что в будущем, после проведения всех необходимых исследований, вакцину можно будет применять и для защиты детей.
Волгодонская правда 09:35
Происшествия
Лифт с людьми упал в ТЦ в Благовещенске
RT на русском 19:48
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Политика
«Левада»: В мае рейтинг доверия россиян Путину упал до 25%
В мае рейтинг доверия россиян действующему президенту Владимиру Путину понизился до 25% по сравнению с 28% в минувшем апреле, отмечается в социологическом исследовании "Левада-центра" .
ЗакC.Ру 03:21
Гаджеты
Xiaomi представила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X
Китайский производитель электроники Xiaomi официально объявил о начале выпуска 4-К телевизоров под названием Redmi Smart TV X. Как сообщили представители компании во время презентаций, в розничной торговле их можно будет купить по 280 долларов.
Goroday.ru 27 мая в 19:08
Общество
Forbes лишил Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши в мире
Семейство Кардашьян обвинили в обмане. До недавнего времени статусом самой молодой миллиардерши в мире обладала Кайли Дженнер (22).
Lisa.ru 03:00
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru вчера в 15:08
Общество
Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак»
В субботу партия "Коммунисты России" сообщила, что отправила Пригожину и его жене Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели "Доширак" в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение.
РИА Новости 17:20
Игры
The Last of Us: Part II займет много места на жестком диске PS4
Srnsk 27 мая в 23:39
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Здоровье
СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками
Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM 06:30
Игры
Дата выхода Factorio 1.0 изменилась из-за Cyberpunk 2077
Разработчики не скрывают – они идут на такой шаг в связи с релизом Cyberpunk 2077, запланированным на 17 сентября.
Городской портал Новый Нижний 04:00
Армия и оружие
Патруль ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе
Патруль Специальной мониторинговой миссии попал под обстрел в районе населённого пункта Молодёжное в Донбассе.
RT на русском 05:03
Общество
Россиянам намерены вернуть принятый в СССР пенсионный возраст
В интервью МК Дмитриева рассказала, что этот законопроект сможет вернуть пенсионный возраст, принятый еще в СССР.
Shraibikus News 28 мая в 00:41
Путешествия
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
Политика
Трамп решил пригласить Россию на саммит G7
Президент США Дональд Трамп принял решение перенести саммит «Большой семерки» (G7) с конца июня на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.
Известия 20:16
Армия и оружие
Washington Examiner (США): Китай и Россия угрожают экипажам американских самолетов. Почему Пентагон не остановит их? (Washington Examiner)
Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
ИноСМИ вчера в 13:54
Политика
В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка
В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году.
ФАН вчера в 21:36
Хоккей
СКА, «Амур» и «Металлург» готовят крупный обмен игроками
Как сообщает "Бизнес Online", три клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) готовят крупный обмен игроками.
Piter.tv 28 мая в 02:19
Происшествия
В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
В ингушском городе Сунжа в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков.
РБК 13:27
Автоспорт
Команда «Формулы-1» Williams может быть выставлена на продажу
RT на русском вчера в 04:40
Технологии
Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке
Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке Японская компания Trend Micro, специализирующаяся на кибербезопасности, в исследовании "Изменения на подпольных рынках: прошлое, настоящее и будущее" проанализировала изменения спроса и предложения на услуги киберпреступников.
Коммерсантъ 17:00