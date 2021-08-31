РИА НовостиЭксперт Зельцер посоветовал пока не покупать золото из-за риска укрепления доллараОсобенность золота в том, что оно является “активом-убежищем” в период высокой инфляции и низких ставок.РИА НовостиПри принятии решения о сворачивании программы количественного смягчения (QE) регулятор смотрит на динамику рынка труда и инфляцию.РИА НовостиС технической точки зрения, пока котировки золота находятся ниже $1820, инструмент будет тяготеть в область минимумов августа — к $1700, заключает Зельцер.ПРАЙМДо дела дойдет к концу года, когда ФРС снизит ежемесячный объем покупок госбумаг и ипотечных активов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВсё зависит от вакцинации: эксперт пояснил, почему не стоит торопиться покупать золотоЦарьград20:26Эксперт Зельцер посоветовал пока не покупать золото из-за риска укрепления доллараРИА Новости19:17Эксперт БКС Зельцер объяснил, что золото дорожает при высокой инфляции и дешевеет при ее замедленииПРАЙМ19:02Показать все источникиОценитьПоделиться