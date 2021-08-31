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Эксперт Зельцер посоветовал пока не покупать золото из-за риска укрепления доллара

Особенность золота в том, что оно является “активом-убежищем” в период высокой инфляции и низких ставок.
РИА Новости
При принятии решения о сворачивании программы количественного смягчения (QE) регулятор смотрит на динамику рынка труда и инфляцию.
РИА Новости
С технической точки зрения, пока котировки золота находятся ниже $1820, инструмент будет тяготеть в область минимумов августа — к $1700, заключает Зельцер.
ПРАЙМ
До дела дойдет к концу года, когда ФРС снизит ежемесячный объем покупок госбумаг и ипотечных активов.
РИА Новости

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