Будьте в Плюсе

Эксперт Золотарев: Зеленский привезет от Байдена домашнее задание по борьбе с коррупцией

Белый дом подтвердил, что встреча состоится 1 сентября.
РИА Новости
Политолог также отметил, что США могут потребовать дальнейших реформ в судебной системе Украины и Службе безопасности.
Lenta.ru
Специалист подчеркнул, что после визита сильных изменений ждать не стоит.
Lenta.ru
"Если Зеленский приедет расстроенным, то возможны отставки, если не переформатирование полностью кабмина, вплоть до отставки (премьера и правительства – ред.), охранной грамоты же нет", - сказал эксперт.
РИА Новости

Подробнее о событии

Золотарев: Зеленский привезет в Киев домашнее задание после встречи с Байденом
ФАН01:14
В Киеве рассказали, какое «домашнее задание» привезет Зеленский из США
РЕН ТВ00:52
Украинский эксперт заявил, что Зеленский привезёт из США «домашнее задание»
Аргументы и Факты23:23
Политолог Золотарев: Зеленский вернется на Украину с «домашним заданием» от Байдена
Lenta.ru23:51
На Украине предположили, что привезёт Зеленский после встречи с Байденом
News.ru22:50
Политолог: Зеленский привезет после встречи с Байденом «домашнее задание и отставки»
Общественная служба новостей22:47
Эксперт Золотарев: Зеленский привезет от Байдена домашнее задание по борьбе с коррупцией
РИА Новости22:12

Интересное

«Голубой» и «Золотой» орбитальные аппараты НАСА отправятся на Марс в 2024 году

НАСА объявило о выборе двух космических аппаратов с названиями «Синий» (Blue) и «Золотой» (Gold), которые будут запущены в окне Марса 2024 года, для прибытия на Красную планету в 2026 году.
Территория новостей27 августа в 20:08

Представитель НАТО заявил, что конфликт в Донбассе не мешает членству Украины в альянсе

Происходящее в Донбассе не является препятствием для вступления Украины в НАТО, заявил во вторник в интервью изданию "Европейская правда" глава представительства НАТО в Киеве Александер Винников.
ТАСС01:28