РИА НовостиЭксперт Золотарев: Зеленский привезет от Байдена домашнее задание по борьбе с коррупциейБелый дом подтвердил, что встреча состоится 1 сентября.РИА НовостиПолитолог также отметил, что США могут потребовать дальнейших реформ в судебной системе Украины и Службе безопасности.Lenta.ruСпециалист подчеркнул, что после визита сильных изменений ждать не стоит.Lenta.ru"Если Зеленский приедет расстроенным, то возможны отставки, если не переформатирование полностью кабмина, вплоть до отставки (премьера и правительства – ред.), охранной грамоты же нет", - сказал эксперт.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВФАНПодробнее о событииЗолотарев: Зеленский привезет в Киев домашнее задание после встречи с БайденомФАН01:14В Киеве рассказали, какое «домашнее задание» привезет Зеленский из СШАРЕН ТВ00:52Украинский эксперт заявил, что Зеленский привезёт из США «домашнее задание»Аргументы и Факты23:23Политолог Золотарев: Зеленский вернется на Украину с «домашним заданием» от БайденаLenta.ru23:51На Украине предположили, что привезёт Зеленский после встречи с БайденомNews.ru22:50Политолог: Зеленский привезет после встречи с Байденом «домашнее задание и отставки»Общественная служба новостей22:47Эксперт Золотарев: Зеленский привезет от Байдена домашнее задание по борьбе с коррупциейРИА Новости22:12Показать ещёОценить13Поделиться