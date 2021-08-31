«Голубой» и «Золотой» орбитальные аппараты НАСА отправятся на Марс в 2024 году

НАСА объявило о выборе двух космических аппаратов с названиями «Синий» (Blue) и «Золотой» (Gold), которые будут запущены в окне Марса 2024 года, для прибытия на Красную планету в 2026 году.