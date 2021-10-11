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Эксперт Звенигородский сообщил, что россияне имеют право на часть пенсии умерших супругов

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Как повысить размер выплат за счет накоплений умершего, объяснил в интервью радио Sputnik независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский.
РИА Новости
Размер пенсионных выплат зависит прежде всего от трудового стажа.
РИА Новости
Член семьи не может унаследовать страховую пенсию, которую заработал умерший человек.
Газета.Ru
Звенигородский уточнил, что что в Пенсионном фонде России будут храниться данные о размере выплат, даже в том случае, если человек умер, не успев выйти на пенсию.
Московский Комсомолец

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