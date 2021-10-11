Стоит отметить, что, согласно высокоточным орбитальным вычислениям, выполняемым в Лаборатории реактивного движения NASA, угрозы столкновения астероида 2021 TT1 с Землей ни в этом году, ни в ближайшем будущем нет.
Продолжая рассказывать о событиях, якобы происходящих на ирано-азербайджанской границе, журналисты ряда отечественных СМИ рассказывают своим читателям о том, что Иран и Армения достигли договоренности о размещении подразделений иранской армии в Зангезуре.
"По предварительным данным на 11 утра (мск), в результате жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана 16 человек погибли, шестеро пострадавших госпитализируются в медицинские учреждения республики бригадами скорой помощи и санитарной авиации", - говорится в сообщении.