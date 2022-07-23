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Эксперт: цены на деревянные дома в России приблизились к себестоимости

Изготовление деревянных домокомплектов подешевело в России в условиях ограничения экспорта пиломатериала в Европу.
ТАСС
Строительство деревянных домов в России подешевело на фоне ограничения экспорта пиломатериалов в Европу, рассказала в беседе с ТАСС сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова.
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«С начала года стоимость, в зависимости от региона, снизилась в среднем на 10–15%, вернувшись к значениям апреля – мая прошлого года, когда началось резкое удорожание», – указала она.
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По словам эксперта, с марта спрос на деревянные дома в России сократился на 20-30% по сравнению с обычными значениями для летнего сезона в связи с общей экономической неопределенностью.
ТАСС

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