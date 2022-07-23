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Эксперт: цены на деревянные дома в России приблизились к себестоимости

Изготовление деревянных домокомплектов подешевело в России в условиях ограничения экспорта пиломатериала в Европу.
ТАСС
В 2022 году цены деревянные дома на российском рынке недвижимости приблизились к себестоимости.
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Цены почти приблизились к себестоимости, из-за чего с начала лета наблюдается восстановление спроса на внутреннем рынке, сообщила в субботу ТАСС сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова.
ТАСС
«С начала года стоимость, в зависимости от региона, снизилась в среднем на 10–15%, вернувшись к значениям апреля – мая прошлого года, когда началось резкое удорожание», – указала она.
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