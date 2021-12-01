Стоимость нефти и газа текущей зимой изменится до максимальных уровней, в результате чего энергетический кризис в мире достигнет пика, предсказывает директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен, ссылаясь на метеорологические сводки.
Президент России Владимир Путин попросил главу совета директоров "СДС-Уголь" Михаила Федяева объяснить отсутствие условий безопасности на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщить, следили ли за этим или только деньги считали.
Молекулярные биологи из Китая в ходе исследований открыли антитело, которое способно эффективно нейтрализовать все штаммы коронавируса и может послужить основой для создания универсальной вакцины от COVID-19, говорится в статье, опубликованной в электронной библиотеке bioRxiv.
Россия откликнется на официальный запрос самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) о помощи в случае применения силы Киевом против Донбасса и угрозы жизни людей, заявил первый заместитель главы комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Министерство финансов США утверждает, что фигуранты новых западных санкций против Белоруссии участвовали в организации нелегальной миграции в ЕС, принимали участие в подавлении гражданских свобод на территории республики и финансово поддерживали официальный Минск.