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Эксперт: цены на газ этой зимой могут достичь новых пиков на фоне сильных холодов

Стоимость нефти и газа текущей зимой изменится до максимальных уровней, в результате чего энергетический кризис в мире достигнет пика, предсказывает директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен, ссылаясь на метеорологические сводки.
Экономика сегодня
Наступившая зима разоряет европейские подземные газовые хранилища, провоцируя усиление энергетического кризиса.
Экономика сегодня
Якобсен считает, что цены на нефть могут подняться до 100 долларов за баррель в первом квартале 2022 года.
Piter.tv
По мнению экспертов Saxo Bank, пауза волатильности цен на газ, наблюдаемая в настоящее время, является временной.
ТАСС

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Зимой могут сохраниться высокие цены на газ
Finam.Ru10:40
Эксперт: цены на газ этой зимой могут достичь новых пиков на фоне сильных холодов
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