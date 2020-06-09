Экономика
RT на русскомЭксперт дал прогноз по курсам валют
«Приятным сюрпризом для фондовых площадок стали данные по рынку труда США, которые усилили уверенность инвесторов в том, что американская экономика идёт по пути восстановления намного быстрее, чем ожидалось ранее», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
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Шоу-бизнес
Фадеев назвал воспоминания о Serebro «мерзкими»
Pravda.Ru 03:28
Происшествия
Актеру Ефремову вызвали скорую помощь
ИА Красная Весна 06:50
Происшествия
Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:19 — REGNUM Защитник историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, добился в суде удовлетворения ходатайства о переносе слушания по делу, поскольку второй адвокат подсудимого не успел ознакомиться с материалами дела и уликами, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:19
Авто
Составили список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
В список вошли все типы трансмиссий, среди которых классические АКПП с гидротрансформатором, вариаторы и роботизированные КПП.
null 06 июня в 10:59
Происшествия
Михаила Ефремова отпустили под подписку
Артист Михаил Ефремов после задержания по делу о ДТП в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде.
Российская газета 01:59
Армия и оружие
«Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад
Столетие со дня рождения прославленного советского летчика трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, которое отмечаем сегодня, 8 июня 2020 года, вновь подняло волну споров о том, кто на самом деле одержал большее число воздушных побед в годы Второй мировой войны.
Российская газета вчера в 06:31
Здоровье
В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией
Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM вчера в 05:21
Армия и оружие
Эксперт назвал причину быстрого отступления армии Хафтара в Ливии
Ещё несколько недель назад город находился под полным контролем Ливийской национальной армии, но теперь силы маршала Хафтара сталкиваются с наступлением противника и едва сдерживают натиск.
Военное обозрение вчера в 23:59
Политика
Зеленский уклонился от ответа на вопрос, считает ли Бандеру героем
Президент Владимир Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он националиста Степана Бандеру героем.
ТАСС 05:05
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
В Кремле не считают стремительным снятие ограничений в Москве
В Кремле не считают преждевременным решение мэра Москвы Сергея Собянина о снятии большинства ограничений, введенных в столице в связи с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:34
Общество
Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе бассейнов
Роспотребнадзор провел дополнительные консультации с бизнес-сообществом, осуществляющим деятельность в сферах фитнес-индустрии, а также гостиничной и рекреационной индустрии, по содержанию методических рекомендаций по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, пояснили в пресс-службе.
РИА Новости 05:45
Футбол
Вагнер Лав заработает 800 тысяч евро за сезон в ЦСКА
REGNUM вчера в 09:14
Футбол
Стерлинг указал на отсутствие темнокожих тренеров в АПЛ
Soccer.ru вчера в 23:49
Армия и оружие
США показали применение F-15E атомной бомбы
Истребитель Strike Eagle первым получит B61-12. США показали применение F-15E атомной бомбы.
Piter.tv 06:54
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Политика
Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
РИА Новости 05:04
Происшествия
Володин рассказал, как нужно наказать Ефремова за пьяное ДТП
Московский Комсомолец 07:13
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru вчера в 12:08
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera 07 июня в 16:02
Общество
Учительница русского языка пристыдила Дудя за безграмотность
Учительница русского языка Татьяна Гартман опубликовала видео, в котором пристыдила блогера и журналиста Юрия Дудя за ошибки в произношении.
Lenta.ru 07:20
Общество
Об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка сообщил русский врач в США
Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa 07 июня в 16:05
Политика
Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении
Пекин не намерен принимать участия в каких-либо переговорах с Россией и США по поводу разоружения.
Life.ru 03:59
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Происшествия
В Калмыкии нашли мертвыми мать и троих детей
В одном из домов города Элисты обнаружили мертвыми мать и троих ее детей.
Вести.Ru вчера в 15:41
Политика
Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях
Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допускать превращение сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.
РБК 05:30
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова набрала шесть килограммов и стала блондинкой
В своем Instagram девушка разместила фото, на котором стала блондинкой. Хотя она пока не уверена, что такой цвет волос ей идёт.
Газета Metro вчера в 09:31
Общество
Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17
Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29