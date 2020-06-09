Экономика

RT на русскомRT на русскомЭксперт дал прогноз по курсам валют

«Приятным сюрпризом для фондовых площадок стали данные по рынку труда США, которые усилили уверенность инвесторов в том, что американская экономика идёт по пути восстановления намного быстрее, чем ожидалось ранее», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля

Газета.Ru07:24

Эксперт дал прогноз по курсам валют

RT на русском06:27

У какой границы остановится укрепление рубля

Российская газетавчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 07:34, Ашберн
Шоу-бизнес

Фадеев назвал воспоминания о Serebro «мерзкими»

Pravda.Ru 03:28
4
Происшествия

Актеру Ефремову вызвали скорую помощь

ИА Красная Весна 06:50
51
Происшествия

Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 13:19 — REGNUM Защитник историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, добился в суде удовлетворения ходатайства о переносе слушания по делу, поскольку второй адвокат подсудимого не успел ознакомиться с материалами дела и уликами, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:19
17
Авто

Составили список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП

В список вошли все типы трансмиссий, среди которых классические АКПП с гидротрансформатором, вариаторы и роботизированные КПП.
null 06 июня в 10:59
62
Происшествия

Михаила Ефремова отпустили под подписку

Артист Михаил Ефремов после задержания по делу о ДТП в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде.
Российская газета 01:59
765
Армия и оружие

«Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад

Столетие со дня рождения прославленного советского летчика трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, которое отмечаем сегодня, 8 июня 2020 года, вновь подняло волну споров о том, кто на самом деле одержал большее число воздушных побед в годы Второй мировой войны.
Российская газета вчера в 06:31
2
Здоровье

В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией

Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM вчера в 05:21
52
Армия и оружие

Эксперт назвал причину быстрого отступления армии Хафтара в Ливии

Ещё несколько недель назад город находился под полным контролем Ливийской национальной армии, но теперь силы маршала Хафтара сталкиваются с наступлением противника и едва сдерживают натиск.
Военное обозрение вчера в 23:59
Происшествия

К официальному дилеру Mercedes в Петербурге пришли с обысками

Интерфакс 05:24
52
Политика

Зеленский уклонился от ответа на вопрос, считает ли Бандеру героем

Президент Владимир Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он националиста Степана Бандеру героем.
ТАСС 05:05
5
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
305
Общество

В Кремле не считают стремительным снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают преждевременным решение мэра Москвы Сергея Собянина о снятии большинства ограничений, введенных в столице в связи с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:34
Общество

Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе бассейнов

Роспотребнадзор провел дополнительные консультации с бизнес-сообществом, осуществляющим деятельность в сферах фитнес-индустрии, а также гостиничной и рекреационной индустрии, по содержанию методических рекомендаций по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции, пояснили в пресс-службе.
РИА Новости 05:45
Футбол

Вагнер Лав заработает 800 тысяч евро за сезон в ЦСКА

REGNUM вчера в 09:14
Футбол

Стерлинг указал на отсутствие темнокожих тренеров в АПЛ

Soccer.ru вчера в 23:49
1
Армия и оружие

США показали применение F-15E атомной бомбы

Истребитель Strike Eagle первым получит B61-12. США показали применение F-15E атомной бомбы.
Piter.tv 06:54
5
Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
2,2K
Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
РИА Новости 05:04
64
Происшествия

Володин рассказал, как нужно наказать Ефремова за пьяное ДТП

Московский Комсомолец 07:13
Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru вчера в 12:08
228
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова помогать семье погибшего в ДТП

Известия 06:32
3
Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera 07 июня в 16:02
88
Общество

Учительница русского языка пристыдила Дудя за безграмотность

Учительница русского языка Татьяна Гартман опубликовала видео, в котором пристыдила блогера и журналиста Юрия Дудя за ошибки в произношении.
Lenta.ru 07:20
2
Общество

Об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка сообщил русский врач в США

Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa 07 июня в 16:05
404
Политика

Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении

Пекин не намерен принимать участия в каких-либо переговорах с Россией и США по поводу разоружения.
Life.ru 03:59
6
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
2,9K
Происшествия

В Калмыкии нашли мертвыми мать и троих детей

В одном из домов города Элисты обнаружили мертвыми мать и троих ее детей.
Вести.Ru вчера в 15:41
97
Политика

Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях

Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допускать превращение сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.
РБК 05:30
102
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова набрала шесть килограммов и стала блондинкой

В своем Instagram девушка разместила фото, на котором стала блондинкой. Хотя она пока не уверена, что такой цвет волос ей идёт.
Газета Metro вчера в 09:31
22
Общество

Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17

Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
571
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное