Экономика

RT на русскомRT на русскомЭксперт дал прогноз по курсу рубля

Специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко дал прогноз по курсу рубля. В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он отметил, что российская валюта стала укрепляться на фоне ситуации на нефтяном рынке. По мнению Зайченко, рубль будет то снижаться, то расти до середины августа.
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Экономист рассказал, когда появится шанс выгодно обменять валюту

Политическая Экспертиза09 июля в 10:50

Названы факторы окончательного укрепления рубля

Народные новостивчера в 13:45

Эксперты все чаще описывают факторы давления на рубль на следующей неделе

Profinance.ruвчера в 13:37

Эксперт дал прогноз по курсу рубля

RT на русском09 июля в 12:19

Рублю предсказали укрепление в августе

NewInformвчера в 14:10
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Происшествия

Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете

Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.
РИА Новости 09:21
Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 06:20
5,2K
Общество

Глава РФПИ назвал сроки одобрения вакцины от COVID-19

Регуляторное одобрение российской вакцины от коронавируса ожидается в августе - сентябре, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 09:42
Происшествия

Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти

Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
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Экономика

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин.
Коммерсантъ 08:56
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Общество

В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях

29 сентября в США в Сан-Франциско будет оглашен приговор россиянину Евгению Никулину, которого жюри присяжных признала виновным по всем 9 пунктам обвинения.
МонаВиста 09:43
49
Шоу-бизнес

Супруга Уилла Смита раскрыла правду о своем романе «с одобрения мужа»

Джада подтвердила, что у нее действительно была связь с Алсиной почти пять лет назад, однако опровергла слухи о том, что муж «благословил» ее на эти отношения.
Профиль 07:11
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Происшествия

Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей

Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
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Политика

Facebook может запретить политическую рекламу перед выборами в США

Американская компания Facebook рассматривает возможность ввести запрет на размещение политической рекламы в своей социальной сети перед выборами президента США, которые состоятся 3 ноября.
Известия вчера в 17:19
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
1,3K
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетных стрельб «Петра Великого» в Баренцевом море

Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море.
РИА Новости 03:41
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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
1,1K
Происшествия

При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек

Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
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Происшествия

Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии

Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
33
Политика

Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента

Lenta.ru 09:00
Общество

Илон Маск обогнал Баффета в списке богатейших людей мира

Илон Маск вышел на седьмое место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg с состоянием в 70,5 миллиарда долларов.
BFM.ru 03:08
7
Политика

WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году

Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
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Энергетика

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
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Здоровье

Доктор Комаровский предостерег от необоснованного приема антибиотиков

Последствия необоснованного применения антибиотиков могут быть серьезными, заявил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский 9 июля в видео, размещенном на своем канале в Youtube.
ИА Красная Весна 03:39
58
Космос

Запуск модуля «Наука» к МКС запланирован на апрель 2021 года

ТАСС вчера в 20:24
8
Технологии

Философский факультет МГУ и Epic Games объявили о сотрудничестве

Философский факультет МГУ и Epic Games станут партнерами.
CyberSport.ru 08:11
5
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
5,9K
Политика

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
1
Автоспорт

Третья практика «Гран-при Штирии» отменена

Запланированная на субботу третья свободная практика не состоится из-за ливня. Сначала третья свободная практика была перенесена.
Вести.Ru 08:34
Общество

Для школьников появился льготный проезд на поезде в Крым

Кабмин обеспечил возможность льготного проезда в Крым по железной дороге для школьников старше 10 лет во время летних каникул.
Газета.Ru 04:32
Армия и оружие

Российские истребители поднялись для перехвата самолета-разведчика США

Российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ поднялись для перехвата самолета-разведчика США RC-135 над Японским морем.
Известия 06:38
298
Общество

В Петербурге из-за непогоды закрыли парки

Парки, сады и скверы в Санкт-Петербурге закрыли из-за ожидаемых сильного ветра и ливней, сообщает городской комитет по благоустройству.
РИА Новости 09:27
5
Киберспорт

В Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage.
Piter.tv 07:27
Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

ТАСС 03:02
188
Экономика

В России заявили о пройденном пике кризиса из-за коронавируса

В России пройден пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынки, свидетельствует индекс финансового стресса для страны Об этом заявили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).
Lenta.ru 06:20
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