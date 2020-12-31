Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Эксперт дал прогноз по курсу рубля на 2021 год

Советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов дал прогноз по курсу рубля на 2021 год.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Экономист предсказал стабильность рублю в 2021 году

По итогам 2020 года рубль потерял к доллару и евро более 15 и 24% соответственно. Советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов рассказал «360», что российская валюта в следующем году избежит сильных колебаний.
Телеканал 360°вчера в 03:50
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Экономисты дали прогноз по курсу рубля на 2021 год

Взгляд.рувчера в 05:02
Экономика сегодня

Экономист объяснил, почему 2021 год будет стабильным для рубля

Экономика сегоднявчера в 05:54
RT на русском

Эксперт дал прогноз по курсу рубля на 2021 год

RT на русскомвчера в 05:28
ФАН

Рубль избежит сильных колебаний в 2021 году

ФАНвчера в 05:28
ПРАЙМ

Экономист предсказал стабильный рубль в 2021 году

ПРАЙМ19:28
Телеканал 360°

Экономист предсказал стабильность рублю в 2021 году

Телеканал 360°вчера в 03:50
SM News

Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2021 году

SM News30 декабря в 07:38

Сборная Германии переиграла Швейцарию в матче МЧМ-2021

Эдмонтон, Канада, 31 декабря 2020, 08:40 — REGNUM Сборная Германии переиграла национальную команду Швейцарии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею 2021 года, проходящего в Эдмонтоне (Канада).
Сборная Германии переиграла Швейцарию в матче МЧМ-2021
REGNUMвчера в 00:40

Турция возглавит в 2021 году силы передового развертывания НАТО

В 2021 году турецкая армия возглавит силы быстрого реагирования НАТО и составит ядро многонационального формирования, предназначенного для действий в кризисных районах, жизненно важных для Североатлантического альянса.
Аргументы неделивчера в 10:31

Би-би-си узнала о передаче маршрутов первых лиц России через WhatsApp

Сотрудники Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения (ЦСН БДД, входит в структуру МВД) несколько лет передавали данные маршрутов передвижения первых лиц России через групповые чаты в WhatsApp.
РБКвчера в 11:58

Мексиканская «бомбита» Сальма Хайек показала роскошную фигуру в бикини

Первая мексиканка, номинированная на престижную премию "Оскар" за лучшую женскую роль, 54-летняя актриса Сальма Хайек продемонстрировала роскошную фигуру на фото с отдыха.
Экономика сегодня30 декабря в 04:58