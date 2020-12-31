По итогам 2020 года рубль потерял к доллару и евро более 15 и 24% соответственно. Советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов рассказал «360», что российская валюта в следующем году избежит сильных колебаний.

Телеканал 360° вчера в 03:50