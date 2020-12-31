Эксперт дал прогноз по курсу рубля на 2021 год
Советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов дал прогноз по курсу рубля на 2021 год.В источнике
С чего всё началось
Экономист предсказал стабильность рублю в 2021 году
По итогам 2020 года рубль потерял к доллару и евро более 15 и 24% соответственно. Советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов рассказал «360», что российская валюта в следующем году избежит сильных колебаний.
Телеканал 360°вчера в 03:50
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