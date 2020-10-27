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Эксперт дал прогноз по курсу рубля на конец года

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Рамблер
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов дал прогноз по курсу рубля на конец 2020 года. В беседе с «Российской газетой» он отметил, что прежде всего на отечественную валюту влияет динамика пандемии.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

С каким курсом рубль встретит новый год

Специально для "Российской газеты" Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал", назвал факторы, влияющие на нацвалюту, и дал прогноз на конец года: - В первую очередь, по словам эксперта, на рубль влияет это динамика пандемии: регистрируется все больше рекордов, страны вводят новые ограничения.
Российская газетавчера в 23:00
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Спрогнозирован вероятный курс рубля к новогодним праздникам

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Эксперт Артем Тузов: доллар к концу 2020 года может преодолеть отметку 80 рублей

Аргументы неделивчера в 05:48
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Эксперт озвучил прогноз по курсу рубля к Новому году

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Эксперт дал прогноз по курсу рубля на конец года

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Российская газета

С каким курсом рубль встретит новый год

Российская газетавчера в 23:00

Destruction AllStars для PS5 подарят подписчикам PS Plus, но игру отложили до февраля

Руководство Sony заявило, что проект Destruction AllStars будет отложен до следующего года, но геймеры получат трейлер уже на следующей неделе, а в дату релиза игра будет доступно бесплатно по подписке PS Plus.
RobotReviewвчера в 06:18

Презентация видеокарт серии AMD Radeon RX 6000 состоится сегодня

Трансляцию можно посмотреть на официальном YouTube-канале компании AMD Сообщается что сегодня, 28 октября в 19:00 по московскому времени стартует онлайн презентация новой линейки видеокарт от компании AMD Radeon RX 6000 серии.
Центральная Служба Новостей06:00

Глава Минфина выступил против индексации пенсий работающих пенсионеров

Возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», потому что работающие получают зарплату и пенсию, более справедливо помогать неработающим пенсионерам, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания Госдумы.
Ведомости05:08

Что произойдёт после выхода Destiny 2 Beyond Light — детали сезона «Охота»

Bungie выпустила 15-минутный ViDoc по Destiny 2: Beyond Light, рассказав о планах по поддержке шутера на ближайший год, а также представив детальное расписание контента на первый сезон нового расширения.
Игромания.рувчера в 12:32

Новый патч добавил в ПК-версию Cloudpunk вид из кабины

Напомним, события Cloudpunk разворачиваются на территории мегаполиса Нивалис, а игрокам выпадает роль Рании — нового водителя в полулегальной фирме доставки Cloudpunk Inc. До недавнего времени летать по Нивалису на своём транспортном средстве можно было исключительно с камерой от третьего лица, однако с выходом патча в игре появился полноценный вид из кабины.
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Самки байкальских рачков стрессуют больше самцов

"Только метаболизм и никакого сексизма", - объясняют учёные Учёные из Иркутска и Германии провели совместную работу по выяснению причин, почему стрессоустойчивость самок байкальского рачка ниже, чем у самцов.
Байкал-Daily26 октября в 00:07

Турция примет меры из-за публикации Charlie Hebdo карикатуры на Эрдогана

Анкара предпримет дипломатические и юридические шаги в связи с публикацией карикатуры на турецкого лидера Тайипа Эрдогана во французском журнале Charlie Hebdo, говорится в заявлении департамента коммуникаций администрации президента Турции.
РИА Новости05:52