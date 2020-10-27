Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов дал прогноз по курсу рубля на конец 2020 года. В беседе с «Российской газетой» он отметил, что прежде всего на отечественную валюту влияет динамика пандемии.

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