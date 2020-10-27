Эксперт дал прогноз по курсу рубля на конец года
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов дал прогноз по курсу рубля на конец 2020 года. В беседе с «Российской газетой» он отметил, что прежде всего на отечественную валюту влияет динамика пандемии.В источнике
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Специально для "Российской газеты" Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал", назвал факторы, влияющие на нацвалюту, и дал прогноз на конец года: - В первую очередь, по словам эксперта, на рубль влияет это динамика пандемии: регистрируется все больше рекордов, страны вводят новые ограничения.
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