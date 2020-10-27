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Эксперт дал прогноз по курсу рубля на конец года

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Экономика сегодня
Рамблер
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов дал прогноз по курсу рубля на конец 2020 года. В беседе с «Российской газетой» он отметил, что прежде всего на отечественную валюту влияет динамика пандемии.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

С каким курсом рубль встретит новый год

Специально для "Российской газеты" Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал", назвал факторы, влияющие на нацвалюту, и дал прогноз на конец года: - В первую очередь, по словам эксперта, на рубль влияет это динамика пандемии: регистрируется все больше рекордов, страны вводят новые ограничения.
Российская газетавчера в 23:00
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Аргументы недели

Эксперт Артем Тузов: доллар к концу 2020 года может преодолеть отметку 80 рублей

Аргументы неделивчера в 05:48
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Эксперт дал прогноз по курсу рубля на конец года

RT на русскомвчера в 09:07
Сегодня.ру

Не стоит бросаться на зеленые фантики

Сегодня.рувчера в 06:19
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Представлен прогноз изменения курса рубля к концу года

Экономика сегоднявчера в 13:48
Комсомольская правда

Эксперт озвучил прогноз по курсу рубля к Новому году

Комсомольская правдавчера в 04:46
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Курс доллара: подарок рубля к Новому году

Рамблервчера в 02:25
Российская газета

С каким курсом рубль встретит новый год

Российская газетавчера в 23:00

Путин продлил автоматическое начисление выплат на детей до 1 марта

Президент России Владимир Путин своим решением во вторник, 27 октября, продлил порядок начисления ежемесячных выплат на детей до трёх лет в качестве компенсационных мер в период пандемии коронавируса.
Путин продлил автоматическое начисление выплат на детей до 1 марта
SM Newsвчера в 08:53

Опубликовали первые изображения нового BMW X8

Хотя сведений о моторной гамме нет, ожидается выход гибридного варианта X8 M45e, который позаимствует оснащение у модели 745e (она имеет турбодвигатель на 3,0 литра и электромотор суммарной производительностью 394 л.с. и 600 Нм).
CarsWeek.ruвчера в 15:50

«Локо» шикарно побился с «Баварией»: могли и выиграть, обидно уступили, а в Европе гремит теперь и Антон Миранчук

Второй тур подряд в Лиге чемпионов забивает Миранчук: в стартовом это был Алексей за «Аталанту», когда вышел на замену в концовке и добил «Мидтьюлланд» четвертым голом, теперь – Антон.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:26

Военные Британии испугались российских подлодок в Северной Атлантике

Адмирал ВМФ Великобритании Тони Радакин royal-naval-association.co.uk Уточняется, что британские военные назвали "ужасающим" присутствие российских подлодок в Северной Атлантике и выразили свое беспокойство тем, что у берегов Британии появились российские ракетоносцы проекта "Акула", использующие передовые технологии скрытности.
REGNUM25 октября в 05:57

Скорая помощь привезла больных COVID к зданию минздрава Омской области

Во вторник, 27 октября, в Омске две машины скорой помощи, в которых находились пациенты с подозрением на коронавирус, приехали к зданию регионального минздрава из-за недостатка мест в больницах, сообщил местный портал NGS55.
РБКвчера в 15:02

Суд отказался арестовать обвиняемых в мошенничестве с имуществом Баталовых

Вдова и дочь Баталова обвинили 73-летнего Цивина и его жену 72-летнюю Дрожжину в том, что те обманным путем, войдя в доверие, на основании договора пожизненной ренты и генеральной доверенности, завладели имуществом Баталовых: долей в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двумя квартирами, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной суммой денег и архивными документами.
Комсомольская правда26 октября в 12:51