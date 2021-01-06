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Эксперт дал прогноз по валютному рынку в 2021 году

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев дал прогноз по валютному рынку в 2021 году. В беседе с Life.ru он выразил мнение, что тенденция ослабления доллара к другим мировым валютам продолжится.В источнике
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Прогноз курса валют на 2021 год. Что угрожает доллару и давит на рубль

В этом случае, по мнению Александра Бахтина, доллар будет временами укрепляться до 80 рублей.
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ФАНвчера в 12:16
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Путин поручил до 1 февраля проработать индексацию выплат работающим пенсионерам

На официальном сайте Кремля появилась информация о том, что Владимир Путин дал указ правительству подготовить предложения по индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров.
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Нома Думезвени получила роль в предстоящем игровом ремейке «Русалочки»

Игровой ремейк популярного мультфильма Disney «Русалочка» уже привлек интересный актерский состав: Холли Бэйли сыграет саму Ариэль, Мелиссе Маккарти досталась роль злобной ведьмы Урсулы, а Хавьер Бардем воплотит образ сурового, но заботливого отца Русалочки — короля Тритона.
Киноафиша Россиивчера в 03:38