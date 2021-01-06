Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев дал прогноз по валютному рынку в 2021 году. В беседе с Life.ru он выразил мнение, что тенденция ослабления доллара к другим мировым валютам продолжится.

С чего всё началось Прогноз курса валют на 2021 год. Что угрожает доллару и давит на рубль В этом случае, по мнению Александра Бахтина, доллар будет временами укрепляться до 80 рублей. Life.ru вчера в 16:40