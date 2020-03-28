Александр Разуваев, глава ИАЦ «Альпари», назвал недавнюю идею о вводе налога на доходы с вкладов, размер которых превышает 1 миллион рублей, не очень хорошей, и дал несколько рекомендаций вкладчикам Согласно его словам, налог затронет вклады, общая величина которых составляет почти 16 триллионов 800 миллиардов рублей.

Происшествия Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Политика Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.

Здоровье Врачи установили время сохранения коронавируса в организме Международная группа ученых провела в медицинском центре Пекина исследование и выяснила, что излечившиеся от коронавируса могут оставаться источником заражения еще около недели.

Политика Глава правительства России ограничил движение через границу страны Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Происшествия Западная Украина с 23 по 27 марта: новые жертвы коронавируса, борьба за счет Бандеры, гастарбайтеры штурмуют границу Хотя Черновицкая область уступила Киеву первое место по числу выявленных случаев коронавируса, на Западной Украине ныне 111 из 226 инфицированных, и четыре из пяти летальных случаев По состоянию на 27 марта, в Черновицкой области, которая стала первым эпицентром распространения коронавируса на Украине, зафиксировано 47 больных, одна пациентка умерла.

Политика Посольство России направило протест газете La Stampa Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.

Общество Итальянский певец Пупо поблагодарил Россию за помощь и спел на русском Известный под псевдонимом Пупо (Pupo) итальянский певец Энцо Гинацци поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом в Италии и исполнил песню на русском языке.

Армия и оружие На Урале пройдут военные учения по локализации коронавируса На семи полигонах в Западном и Центральном военных округах России пройдут специальные учения по проверке готовности войск к локализации ЧС, связанных с распространением вирусных инфекций.

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Здоровье В Липецкой области выявили три новых случая коронавируса Липецк, 28 марта 2020, 13:58 — REGNUM Три жителя Липецкой области инфицированы коронавирусной инфекцией, такие данные за последние сутки 28 марта опубликовал Роспотребнадзор.

Экономика Россиянам задумали субсидировать ипотеку Минстрой совместно с регионами разработал антикризисную программу, нацеленную на поддержку строительной отрасли и сферы ЖКХ в условиях пандемии коронавируса.

Экономика В России введут налог на доход по вкладам Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.