Экономика

Discover24Discover24Эксперт дал рекомендации россиянам с вкладами свыше 1 млн рублей

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Александр Разуваев, глава ИАЦ «Альпари», назвал недавнюю идею о вводе налога на доходы с вкладов, размер которых превышает 1 миллион рублей, не очень хорошей, и дал несколько рекомендаций вкладчикам Согласно его словам, налог затронет вклады, общая величина которых составляет почти 16 триллионов 800 миллиардов рублей.
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Вреда от нового налога больше, чем пользы: о вкладах свыше 1 млн рублей

REGNUMвчера в 05:31

Утопайте за свой счет. Доходы казны для российских властей важнее, чем спасение экономики

Новая газета05:42

Имеющим вклады свыше 1 млн рублей россиянам дали совет

Экономика сегодня11:20

Эксперт дал рекомендации россиянам с вкладами свыше 1 млн рублей

Discover2406:11
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Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Газета.Ru вчера в 07:06
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Общество

Сроки ЕГЭ и ОГЭ перенесли из-за коронавируса

Единый государственный экзамен перенесут из-за пандемии коронавируса. Такое решение приняли в Министерстве просвещения 27 марта.
Rostov.ru вчера в 06:58
Здоровье

Врачи установили время сохранения коронавируса в организме

Международная группа ученых провела в медицинском центре Пекина исследование и выяснила, что излечившиеся от коронавируса могут оставаться источником заражения еще около недели.
Вечерняя Москва 06:33
Политика

Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
REGNUM 10:49
Шоу-бизнес

Звезда «Деффчонок» Таисия Вилкова вышла замуж в разгар карантина

Звезда "Деффчонок" Таисия Вилкова вышла замуж в разгар карантина Актриса не побоялась устроить свадьбу во время эпидемии коронавируса.
Экспресс газета вчера в 12:09
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Происшествия

Западная Украина с 23 по 27 марта: новые жертвы коронавируса, борьба за счет Бандеры, гастарбайтеры штурмуют границу

Хотя Черновицкая область уступила Киеву первое место по числу выявленных случаев коронавируса, на Западной Украине ныне 111 из 226 инфицированных, и четыре из пяти летальных случаев По состоянию на 27 марта, в Черновицкой области, которая стала первым эпицентром распространения коронавируса на Украине, зафиксировано 47 больных, одна пациентка умерла.
Украина.ру 03:22
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

REGNUM вчера в 03:37
Политика

Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
RT на русском вчера в 04:04
Энергетика

Bloomberg предрек долгую нефтяную войну между Москвой и Эр-Риядом

Заявление Эр-Рияда свидетельствует, что Саудовская Аравия и Россия готовы к долгой ценовой войне, несмотря на протесты членов ОПЕК, считает агентство.
РИА Новости 11:48
Общество

Алексей Хотин выставил бизнес-центры на борьбу с коронавирусом

В 38 офисных и бизнес-центрах господина Хотина могут безвозмездно разместиться больницы, карантины, а также, если потребуется, войска, оперативные штабы силовых и правоохранительных структур.
Коммерсантъ 06:06
Общество

Подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки

В Калифорнии 17-летний подросток умер, потому что врачи отказались ему помочь из-за отсутствия страховки, информирует CBS.
Газета.Ru 11:49
Общество

Итальянский певец Пупо поблагодарил Россию за помощь и спел на русском

Известный под псевдонимом Пупо (Pupo) итальянский певец Энцо Гинацци поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом в Италии и исполнил песню на русском языке.
РЕН ТВ 07:43
Музыка

«Письмо из сумасшедшего дома в ДНР»: неизвестный бард обратился к гражданам

В соцсетях набирает популярность песня «Письмо из сумасшедшего дома в ДНР, где нет коронавируса».
Ридус 06:13
Армия и оружие

На Урале пройдут военные учения по локализации коронавируса

На семи полигонах в Западном и Центральном военных округах России пройдут специальные учения по проверке готовности войск к локализации ЧС, связанных с распространением вирусных инфекций.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 02:47
Здоровье

Минздрав дополнил список лекарств для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России добавило к списку возможных лекарств для лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, препараты хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб.
Парламентская газета вчера в 09:59
Общество

Рошаль назвал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может улучшиться через два-три месяца.
Известия 11:12
Общество

Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле «Ростов Арены»

Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле "Ростов Арены", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области.
Газета.Ru 11:35
Здоровье

В Липецкой области выявили три новых случая коронавируса

Липецк, 28 марта 2020, 13:58 — REGNUM Три жителя Липецкой области инфицированы коронавирусной инфекцией, такие данные за последние сутки 28 марта опубликовал Роспотребнадзор.
REGNUM 06:58
Экономика

Россиянам задумали субсидировать ипотеку

Минстрой совместно с регионами разработал антикризисную программу, нацеленную на поддержку строительной отрасли и сферы ЖКХ в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 04:00
Шоу-бизнес

Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Московский Комсомолец вчера в 06:37
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

В Карелии приостановили работу общественного транспорта

Серьезные ограничения на работу разных организаций предпринимаются и властями других регионов.
Новые Известия вчера в 10:56
Общество

Лукашенко считает хоккей лучшим антивирусным средством

ТАСС 10:37
Экономика

В России введут налог на доход по вкладам

Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Газета.Ru 26 марта в 14:49
Экономика

Рецессия в России становится почти неизбежной

Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.
РБК вчера в 00:00
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
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