Экономика
Discover24Эксперт дал рекомендации россиянам с вкладами свыше 1 млн рублей
Александр Разуваев, глава ИАЦ «Альпари», назвал недавнюю идею о вводе налога на доходы с вкладов, размер которых превышает 1 миллион рублей, не очень хорошей, и дал несколько рекомендаций вкладчикам Согласно его словам, налог затронет вклады, общая величина которых составляет почти 16 триллионов 800 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Шоу-бизнес
Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности
Происшествия
Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец
Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Политика
Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
Общество
Сроки ЕГЭ и ОГЭ перенесли из-за коронавируса
Единый государственный экзамен перенесут из-за пандемии коронавируса. Такое решение приняли в Министерстве просвещения 27 марта.
Здоровье
Врачи установили время сохранения коронавируса в организме
Международная группа ученых провела в медицинском центре Пекина исследование и выяснила, что излечившиеся от коронавируса могут оставаться источником заражения еще около недели.
Политика
Глава правительства России ограничил движение через границу страны
Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Шоу-бизнес
Звезда «Деффчонок» Таисия Вилкова вышла замуж в разгар карантина
Звезда "Деффчонок" Таисия Вилкова вышла замуж в разгар карантина Актриса не побоялась устроить свадьбу во время эпидемии коронавируса.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Происшествия
Западная Украина с 23 по 27 марта: новые жертвы коронавируса, борьба за счет Бандеры, гастарбайтеры штурмуют границу
Хотя Черновицкая область уступила Киеву первое место по числу выявленных случаев коронавируса, на Западной Украине ныне 111 из 226 инфицированных, и четыре из пяти летальных случаев По состоянию на 27 марта, в Черновицкой области, которая стала первым эпицентром распространения коронавируса на Украине, зафиксировано 47 больных, одна пациентка умерла.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Политика
Посольство России направило протест газете La Stampa
Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
Энергетика
Bloomberg предрек долгую нефтяную войну между Москвой и Эр-Риядом
Заявление Эр-Рияда свидетельствует, что Саудовская Аравия и Россия готовы к долгой ценовой войне, несмотря на протесты членов ОПЕК, считает агентство.
Общество
Алексей Хотин выставил бизнес-центры на борьбу с коронавирусом
В 38 офисных и бизнес-центрах господина Хотина могут безвозмездно разместиться больницы, карантины, а также, если потребуется, войска, оперативные штабы силовых и правоохранительных структур.
Общество
Подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки
В Калифорнии 17-летний подросток умер, потому что врачи отказались ему помочь из-за отсутствия страховки, информирует CBS.
Общество
Итальянский певец Пупо поблагодарил Россию за помощь и спел на русском
Известный под псевдонимом Пупо (Pupo) итальянский певец Энцо Гинацци поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом в Италии и исполнил песню на русском языке.
Музыка
«Письмо из сумасшедшего дома в ДНР»: неизвестный бард обратился к гражданам
В соцсетях набирает популярность песня «Письмо из сумасшедшего дома в ДНР, где нет коронавируса».
Армия и оружие
На Урале пройдут военные учения по локализации коронавируса
На семи полигонах в Западном и Центральном военных округах России пройдут специальные учения по проверке готовности войск к локализации ЧС, связанных с распространением вирусных инфекций.
Здоровье
Минздрав дополнил список лекарств для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения России добавило к списку возможных лекарств для лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, препараты хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб.
Общество
Рошаль назвал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может улучшиться через два-три месяца.
Общество
Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле «Ростов Арены»
Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле "Ростов Арены", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области.
Здоровье
В Липецкой области выявили три новых случая коронавируса
Липецк, 28 марта 2020, 13:58 — REGNUM Три жителя Липецкой области инфицированы коронавирусной инфекцией, такие данные за последние сутки 28 марта опубликовал Роспотребнадзор.
Экономика
Россиянам задумали субсидировать ипотеку
Минстрой совместно с регионами разработал антикризисную программу, нацеленную на поддержку строительной отрасли и сферы ЖКХ в условиях пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
В Карелии приостановили работу общественного транспорта
Серьезные ограничения на работу разных организаций предпринимаются и властями других регионов.
Экономика
В России введут налог на доход по вкладам
Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Экономика
Рецессия в России становится почти неизбежной
Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.