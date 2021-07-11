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Экономика

Эксперт дал совет, как за год разбогатеть без лишних усилий

Формировать портфель лучше постепенными покупками, воздерживаясь от спекуляций — как правило, долгосрочное владение приносит большую прибыль, добавил он.В источнике

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Террористы совершили 36 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 36 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
RT на русскомвчера в 16:25

Врач объяснил, почему все охотятся за вакциной «КовиВак»

Популярность вакцины "КовиВак" объясняется тем, что она, во-первых, однокомпонентная, то есть однократного введения достаточно для завершения вакцинации, рассказал агентству "Прайм" главный врач 2-го диагностического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Терский.
РИА Новости19:15