Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 36 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
Ram имеет смелые планы по электрификации своей линейки в ближайшие годы, включая полностью электрическую версию своего пикапа 1500, благодаря крупным инвестициям со стороны материнской компании Stellantis.
Популярность вакцины "КовиВак" объясняется тем, что она, во-первых, однокомпонентная, то есть однократного введения достаточно для завершения вакцинации, рассказал агентству "Прайм" главный врач 2-го диагностического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Терский.