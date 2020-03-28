Экономика
REGNUMЭксперт дал советы гражданам с вкладами свыше 1 млн рублей
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.
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Футбол
Кокорин нашел плюсы в переносе Евро-2020
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин высказался о переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян
Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Здоровье
В Минздраве России назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Российский академик, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что активность распространения коронавируса в стране должна уменьшиться в конце апреля — начале мая.
Общество
Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса
Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Общество
Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки их счетов
Банки и платежные системы обязали информировать клиентов о блокировке их счетов и причинах этого.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал «лучший способ провести время дома»
Испанский певец, автор песен, продюсер и актёр Энрике Иглесиас показал «лучший способ провести время дома».
Здоровье
Китайский медик рассказал, что еще нужно делать, кроме мытья рук
Фармацевт рассказал, что нужно промывать нос один раз в день сразу после возвращения домой.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Наука
Первый замглавы Минобрнауки Трубников покинет свой пост
Первый заместитель главы Министерства науки и высшего образования, академик РАН Григорий Трубников покинет свой пост по решению правительства России.
Кино
Что известно о режиссерской версии «Лиги справедливости»
Общество
В Прикамье выявлен еще один заболевший коронавирусом
По данным сводки Роспотребнадзора РФ, в Пермском крае зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом COVID-19.
Общество
В ВОЗ оценили готовность России к борьбе с коронавирусом
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что система здравоохранения в России готова к борьбе с коронавирусом, но люди должны соблюдать изоляцию и находиться дома.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Здоровье
Минздрав обновил список препаратов для лечения коронавируса
Напомним, коронавирусной инфекцией в нашей стране заболели уже около тысячи человек.
Происшествия
На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом
Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Общество
В Новосибирске создали новую тест-систему для диагностики коронавируса
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса COVID-19, сообщил в Telegram российский оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.
Здоровье
Заражение коронавирусом в России от пациента к врачу не зафиксировано
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что заражение коронавирусом в России от пациента к врачу не зафиксировано.
Общество
В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса
Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
Общество
Алексей Хотин выставил бизнес-центры на борьбу с коронавирусом
В 38 офисных и бизнес-центрах господина Хотина могут безвозмездно разместиться больницы, карантины, а также, если потребуется, войска, оперативные штабы силовых и правоохранительных структур.
Армия и оружие
Российскую ракету на Су-57 распознали в США
Эксперты издания выдвинули версию, что продемонстрированное вооружения является модификацией ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77 «Гадюка».
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Происшествия
В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом
Футбол
Черышев не заразился коронавирусом. В «Валенсии» болеют 25 человек
Полузащитник Денис Черышев не болеет коронавирусом, несмотря на массовое заражение в «Валенсии», сообщил отец игрока.
Общество