Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.

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Энергетика WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.

Наука Первый замглавы Минобрнауки Трубников покинет свой пост Первый заместитель главы Министерства науки и высшего образования, академик РАН Григорий Трубников покинет свой пост по решению правительства России.

Общество В ВОЗ оценили готовность России к борьбе с коронавирусом Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что система здравоохранения в России готова к борьбе с коронавирусом, но люди должны соблюдать изоляцию и находиться дома.

Происшествия На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.

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