Экономика

REGNUMREGNUMЭксперт дал советы гражданам с вкладами свыше 1 млн рублей

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.
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Вреда от нового налога больше, чем пользы: о вкладах свыше 1 млн рублей

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Утопайте за свой счет. Доходы казны для российских властей важнее, чем спасение экономики

Новая газета05:42

Эксперт дал рекомендации россиянам с вкладами свыше 1 млн рублей

Discover2406:11
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Эксперты издания выдвинули версию, что продемонстрированное вооружения является модификацией ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77 «Гадюка».
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