Напавший на школу в Казани пройдёт психиатрическую экспертизу в Москве

Следите за развитием событий в трансляции: "Нападение на школу в Казани — трансляция" "Скорее всего, Галявиева привезут в Москву, чтобы провести ему комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в институте им. В. П. Сербского", — сказал собеседник агентства.