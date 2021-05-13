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Эксперт дал советы россиянам по защите сбережений от долларовой инфляции

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий дал советы россиянам по защите сбережений от резко ускорившейся долларовой инфляции. Он рассказал РИА Новости, что стоит обратить внимание на сырье и сырьевые акции.В источнике
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С чего всё началось

Эксперт посоветовал, как защитить сбережения от долларовой инфляции

Россиянам, которые хотят защитить свои сбережения от резко ускорившейся долларовой инфляции, стоит обратить внимание на сырье и сырьевые акции, особенно привлекательно выглядят российские ценные бумаги, рассказал РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
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