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Эксперт: дефицит зерна из-за украинского кризиса ударит по странам Северной Африки

Последствия кризиса вокруг Украины можно назвать "катастрофой продовольствия" для ряда стран Северной Африки, а также Ирака, Судана и Йемена.
ТАСС
Аналитик Всемирной продовольственной программы Эуженио Дакрема заявил, что конфликт на Украине приведёт к подорожанию зерна и удобрений.
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"В случае продолжения конфликта вскоре проблемы [с продовольствием] почувствуют в африканских странах к югу от Сахары и в Азии", - добавил он.
ТАСС
Правительство России с 15 марта ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца за рубеж.
Главный региональный

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Африке грозит дефицит зерна из-за ситуации на Украине
Секрет фирмы13:55
От кризиса на Украине могут пострадать страны Северной Африки, Ирака, Судана и Йемена
Росбалт14:45
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Эксперт ООН предрек продовольственную катастрофу в Северной Африке из-за украинского кризиса
Комсомольская правда14:41
Дефицит зерна станет для Африки продовольственной катастрофой — эксперт
ИА Красная Весна14:29
Украинский кризис приведет к «катастрофе продовольствия» на Ближнем Востоке и в Африке
Главный региональный14:52
Эксперт: дефицит зерна из-за украинского кризиса ударит по странам Северной Африки
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