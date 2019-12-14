Финансы

ИзвестияИзвестияЭксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году

Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при «негативном» сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.
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с чего всё началось
К 2020 году может произойти резкий обвал украинской гривны, такое мнение выразил кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии "РБК-Украина
".
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