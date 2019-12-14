с чего всё началось

Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при «негативном» сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.

Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году

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