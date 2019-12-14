с чего всё началось

Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при «негативном» сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.

Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году

Общество В России раскрыли новый канал утечки персональных данных По роду своей работы системные администраторы имеют доступ к полному объему информации в базах данных финансовых и иных учреждений.

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Экономика Силуанов высоко оценил реализацию национальных проектов в Татарстане По данным Минфина региона, общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Татарстане за 2019 год составляет 26,7 млрд, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19 млрд рублей.

Происшествия Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28 На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.