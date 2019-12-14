Финансы

ИзвестияИзвестияЭксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году

Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при «негативном» сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.
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Украинской гривне предсказали резкий обвал

Телеканал 360°вчера в 14:32

«Пугающая картина»; Эксперт предрек украинской гривне обвал в 2020 году

Комсомольская правдавчера в 14:16

Эксперт предрек «пугающий» обвал украинской гривне

Московский Комсомолецвчера в 13:30

Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году

Известиявчера в 13:33

Гривне предрекли резкий обвал

Газета.Ruвчера в 12:55

Украинской гривне предрекли резкий обвал

Lenta.ruвчера в 12:28

Эксперт предрек рост курса доллара до 50 гривен

ГЛАС.RUвчера в 03:04
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Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
RT на русском 03:42
Экономика

Правительство решило расширить план приватизации госкомпаний

Средства от приватизации власти направят на реализацию стратегических планов и расширение инвестиционных программ компаний, добавила Фоменко.
Ведомости 05:28
Политика

В Кремле назвали условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе

Для решения конфликта в Донбассе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо доминировать на политической арене Украины, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском 07:06
Политика

Для завершения строительства «Северного потока – 2» потребовалось еще несколько месяцев

Компания Nord Stream 2 AG подала заявку в Германии на продолжение строительства «Северного потока – 2» зимой и весной, пишут СМИ.
Взгляд.ру 06:40
Биатлон

Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования

Вести.Ru 06:38
Шоу-бизнес

Егор Дружинин рассказал о сложностях работы с Аллой Пугачевой

Хотя Пугачёву Егор Дружинин называет крайне требовательным человеком, в общении певица является абсолютно простой, у неё нет никакого пафоса, присущего эстрадным звёздам, она ведёт себя абсолютно открыто.
Bimru.ru 02:59
Экономика

Экс-глава Счетной палаты Красноярского края поплатилась за правду о продаже леса китайцам

Депутат красноярского Законодательного собрания Иван Серебряков на организованной с Давыденко пресс-конференции, посвященной проверкам ведомства о хищениях леса, возмущается, что в регионе эту щекотливую тему сейчас пытаются «замолчать».
KM.ru 07:04
Гаджеты

Владельцы старых смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января

С 1 февраля WhatsApp перестанет запускаться на iPhone 4 и других моделях, произведенных до 2011 года, а также на устройствах, где установлена Android 2.3.7 и младше.
Экономика сегодня 06:00
Общество

«Новая газета» нашла политтехнолога, который «рисовал» поддельные подписи за оппозицию на выборах в Москве

Участники провокаций против оппозиционного кандидата Любови Соболь на выборах в Мосгордуму получили за свою работу от 10 до 850 тысяч рублей — об этом 15 декабря сообщает «Новая газета».
Фонтанка.Ру 06:18
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество

СМИ опубликовали фото затонувшего в бухте Севастополя плавдока

Подлежащие утилизации списанный плавучий док ПД-16 со списанной же подводной лодкой Б-380 затонули в Севастополе в ночь на воскресенье.
Известия 06:39
Происшествия

Спасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста

Российская газета 06:47
Происшествия

В Челябинске начали проверку после нападения собаки на хозяина

Полиция начала проверку по факту нападения на жителя Челябинска собаки, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 04:55
Политика

Джабаров оценил заявление Польши о нежелании делать Россию врагом

Заявления польского руководства о нежелании делать Россию врагом обнадеживают, заявил член Совфеда Владимир Джабаров.
Газета.Ru 06:14
Происшествия

Экс-прокурор Владикавказа задержана по подозрению в заказном убийстве

В Северной Осетии оперативники задержали бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову.
REGNUM вчера в 17:35
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Политика

Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата

Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний Думенко объявил, что непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически ликвидированы.
RT на русском вчера в 09:46
Фигурное катание

Плющенко заявил, что Тутберидзе не воспитывает фигуристов с нуля

RT на русском 06:33
Общество

Врио иркутского губернатора Кобзев посетит зону наводнения

Ранее сообщалось, что в четверг президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Кобзева.
Интерфакс - Россия 13 декабря в 02:56
Общество

Убыль населения России окажется рекордной за 11 лет

В январе-октябре 2019 года естественная убыль населения России составила почти 260 тысяч человек.
Политсовет 13 декабря в 02:43
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

РБК 13 декабря в 07:00
Армия и оружие

Американская PrSM станет убийцей российских С-400

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Lenta.ru вчера в 16:09
Политика

Премьер Британии Борис Джонсон переизбрался в парламент

Британский премьер-министр Борис Джонсон переизбрался в парламент, свидетельствуют результаты голосования.
Вести ФМ 12 декабря в 23:24
Наука

Биологи подтвердили «гипотезу бабушек» у косаток

Ученые подтвердили правильность «гипотезы бабушек» для косаток резидентного экотипа.
N+1 10 декабря в 03:35
Культура

Умерла французская актриса Анна Карина

Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
Московский Комсомолец 05:07
Биатлон

Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.
Чемпионат вчера в 10:34
Общество

Уральский вуз, где разгорелся гей-скандал, хочет отчислить африканских студентов из-за подозрения на гепатит

Пятерых иностранных студентов, приехавших в Россию для обучения из Нигерии и Сенегала, могут отчислить из УрГЭУ, так как при медицинском осмотре в их крови обнаружили маркеры гепатита В. Их отстранили от занятий и выселили из общежития, предложив самостоятельно оплачивать проживание в хостеле.
Readovka.ru 02:38
Политика

Глава МИД Украины пожаловался на невозможность обмануть Путина

Все уловки делегации Украины на «нормандском саммите» в Париже наталкивались на принципиальную позицию президента России Владимира Путина, постоянно ссылавшегося на текст Минских соглашений, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
Экономика сегодня вчера в 04:16
Культура

Бледанс устроила секс-танцы на премьере Садальского

Экспресс газета вчера в 16:10
Происшествия

Во Владивостоке автолюбитель повредил декорации возле городской ёлки

Во Владивостоке полиция задержала мужчину, который устроил дрифт вокруг главной городской ёлки на центральной площади и повредил декоративную фигуру стоимостью 677 тыс. рублей.
RT на русском 04:59
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