Финансы
ИзвестияЭксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году
Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при «негативном» сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.
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«Пугающая картина»; Эксперт предрек украинской гривне обвал в 2020 году
Комсомольская правдавчера в 14:16
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Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
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Правительство решило расширить план приватизации госкомпаний
Средства от приватизации власти направят на реализацию стратегических планов и расширение инвестиционных программ компаний, добавила Фоменко.
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В Кремле назвали условие для решения Зеленским конфликта в Донбассе
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Политика
Для завершения строительства «Северного потока – 2» потребовалось еще несколько месяцев
Компания Nord Stream 2 AG подала заявку в Германии на продолжение строительства «Северного потока – 2» зимой и весной, пишут СМИ.
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Егор Дружинин рассказал о сложностях работы с Аллой Пугачевой
Хотя Пугачёву Егор Дружинин называет крайне требовательным человеком, в общении певица является абсолютно простой, у неё нет никакого пафоса, присущего эстрадным звёздам, она ведёт себя абсолютно открыто.
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Экс-глава Счетной палаты Красноярского края поплатилась за правду о продаже леса китайцам
Депутат красноярского Законодательного собрания Иван Серебряков на организованной с Давыденко пресс-конференции, посвященной проверкам ведомства о хищениях леса, возмущается, что в регионе эту щекотливую тему сейчас пытаются «замолчать».
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Владельцы старых смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января
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Общество
«Новая газета» нашла политтехнолога, который «рисовал» поддельные подписи за оппозицию на выборах в Москве
Участники провокаций против оппозиционного кандидата Любови Соболь на выборах в Мосгордуму получили за свою работу от 10 до 850 тысяч рублей — об этом 15 декабря сообщает «Новая газета».
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Общество
СМИ опубликовали фото затонувшего в бухте Севастополя плавдока
Подлежащие утилизации списанный плавучий док ПД-16 со списанной же подводной лодкой Б-380 затонули в Севастополе в ночь на воскресенье.
Происшествия
Спасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста
Происшествия
В Челябинске начали проверку после нападения собаки на хозяина
Полиция начала проверку по факту нападения на жителя Челябинска собаки, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Политика
Джабаров оценил заявление Польши о нежелании делать Россию врагом
Заявления польского руководства о нежелании делать Россию врагом обнадеживают, заявил член Совфеда Владимир Джабаров.
Происшествия
Экс-прокурор Владикавказа задержана по подозрению в заказном убийстве
В Северной Осетии оперативники задержали бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Политика
Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата
Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний Думенко объявил, что непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически ликвидированы.
Общество
Врио иркутского губернатора Кобзев посетит зону наводнения
Ранее сообщалось, что в четверг президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Кобзева.
Общество
Убыль населения России окажется рекордной за 11 лет
В январе-октябре 2019 года естественная убыль населения России составила почти 260 тысяч человек.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
Армия и оружие
Американская PrSM станет убийцей российских С-400
На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Политика
Премьер Британии Борис Джонсон переизбрался в парламент
Британский премьер-министр Борис Джонсон переизбрался в парламент, свидетельствуют результаты голосования.
Наука
Биологи подтвердили «гипотезу бабушек» у косаток
Ученые подтвердили правильность «гипотезы бабушек» для косаток резидентного экотипа.
Культура
Умерла французская актриса Анна Карина
Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
Биатлон
Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.
Общество
Уральский вуз, где разгорелся гей-скандал, хочет отчислить африканских студентов из-за подозрения на гепатит
Пятерых иностранных студентов, приехавших в Россию для обучения из Нигерии и Сенегала, могут отчислить из УрГЭУ, так как при медицинском осмотре в их крови обнаружили маркеры гепатита В. Их отстранили от занятий и выселили из общежития, предложив самостоятельно оплачивать проживание в хостеле.
Политика
Глава МИД Украины пожаловался на невозможность обмануть Путина
Все уловки делегации Украины на «нормандском саммите» в Париже наталкивались на принципиальную позицию президента России Владимира Путина, постоянно ссылавшегося на текст Минских соглашений, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
Культура
Бледанс устроила секс-танцы на премьере Садальского
Происшествия
Во Владивостоке автолюбитель повредил декорации возле городской ёлки
Во Владивостоке полиция задержала мужчину, который устроил дрифт вокруг главной городской ёлки на центральной площади и повредил декоративную фигуру стоимостью 677 тыс. рублей.