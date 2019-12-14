Экономика

ИзвестияИзвестияЭксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году

Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при «негативном» сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.
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с чего всё началось
К 2020 году может произойти резкий обвал украинской гривны, такое мнение выразил кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии "РБК-Украина
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Life.ruвчера в 14:59

Подробнее о событии

СМИ: К 2020 году может произойти резкий обвал украинской гривны

Life.ruвчера в 14:59

Украинской гривне предсказали резкий обвал

Телеканал 360°вчера в 14:32

«Пугающая картина»; Эксперт предрек украинской гривне обвал в 2020 году

Комсомольская правдавчера в 14:16

Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году

Известиявчера в 13:33

Эксперт предрек «пугающий» обвал украинской гривне

Московский Комсомолецвчера в 13:30

Гривне предрекли резкий обвал

Газета.Ruвчера в 12:55

Украинской гривне предрекли резкий обвал

Lenta.ruвчера в 12:28
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Общество

Исследование: большинство работодателей не будет выплачивать премии

Чуть больше половины работодателей в РФ не планируют выплачивать годовые премии своим работникам, а еще почти треть премирует только отдельных сотрудников, говорится в исследовании "Итоги 2019 года и прогнозы на 2020 год на рынке труда" сервиса по подбору персонала "Работа.ру".
РИА Новости 22:18
Политика

Гольдштейн представлен правительству ЕАО

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток", кроме членов правительства, в зале присутствуют депутаты Законодательного собрания ЕАО, главы муниципальных районов, руководители силовых структур, представители общественных организаций.
Интерфакс - Россия 22:10
Политика

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира

Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
Известия 19:52
Происшествия

Из-за тумана в аэропорту Владивостока задержали более 10 рейсов

В аэропорту Владивостока густой туман привел к задержке взлета и посадки более десяти рейсов, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 21:58
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»

РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
РИА Новости 16:08
Общество

В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
RT на русском 21:51
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета 17:00
Политика

В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян

Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 19:56
Армия и оружие

В Пентагоне ответили на угрозы Эрдогана закрыть доступ на военные базы

Соединенные Штаты рассматривают свое присутствие на военных базах в Турции как «символ многолетней приверженности сотрудничества по НАТО».
РБК 20:25
Политика

Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы

Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.
Газета.Ru 22:12
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru 20:22
Общество

В Приморье у озера Хасан поисковики обнаружили четыре танка

Бойцы Поискового объединения "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России", работая у озера Хасан, нашли четыре танка Красной армии, погибших в боях с японцами в 1938 году.
Российская газета 20:42
Финансы

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка.
Ведомости 16:04
Общество

Доцент-расчленитель планировал сыграть свадьбу с убитой аспиранткой

Life.ru 21:47
Общество

Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовая минная кассета КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.
RT на русском 20:13
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru 11:44
Экономика

В списке компаний на приватизацию появились новые названия

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
Известия 17:18
Технологии

Банк «Открытие» запустил робота для работы с малым и средним бизнесом

Банк «Открытие» запустил первого в банке робота по имени Анфиса. Она занимается обработкой заявок на выпуск бизнес-карт МСБ.
ГТРК Ставрополье 13 декабря в 03:00
Политика

Помощники конгрессмена-«перевёртыша» уволились по идейным соображениям

Пять помощников конгрессмена Джеффа ван Дрю уволились после того, как получили известие о его планах перейти в Республиканскую партию США, сообщил 15 декабря телеканал CNN.
REGNUM 22:09
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Общество

В России появились «гламурные» роды

В России становятся все более популярными «гламурные» роды.
Lenta.ru 19:50
Происшествия

Сильное землетрясение произошло на Филиппинах

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8, говорится в сообщении Геологической службы США (USGS).
Sputnik Грузия 02:03
Общество

Томенко разберется в вопросе строительства физкультурного центра в парке Барнаула

Губернатор считает, что важны и инвестиции, и общественное мнение Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обещал разобраться в вопросе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в парке имени Ленина (полузаброшенная территория рядом с парком "Лесная сказка").
АМИТЕЛ 19:01
Кино

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

iReactor 00:10
Происшествия

В Приморье полиция изъяла целый арсенал незаконного оружия

Полиция задержала двух жителей села Покровка, у которых было изъято более 600 единиц различных боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружьё, три гладкоствольных ружья, капсюли для патронов, части нарезного огнестрельного оружия.
REGNUM 19:23
Кино

Мединский поругал голливудские фильмы, назвав их «попкорновой шнягой»

Министр заявил, что на некоторые бывает грустно потратить даже 10 минут.
Gazeta.SPb 14:23
Политика

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК 18:18
Общество

Mail.Ru Group запустит новый видеохостинг в 2020 году

Интернет-холдинг Mail.Ru Group планирует запустить новый видеохостинг в 2020 году, сообщил в интервью РБК гендиректор компании Борис Добродеев.
Коммерсантъ 19:50
Общество

Пожилые японцы начали облачаться в экзоскелеты ради работы в старости

Пожилые жители Японии начали облачаться в экзоскелеты, чтобы продолжать работать в старости.
Lenta.ru 21:05
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru 20:55
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