Финансы
ИзвестияЭксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году
Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при «негативном» сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.
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«Пугающая картина»; Эксперт предрек украинской гривне обвал в 2020 году
Комсомольская правдавчера в 14:16
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