Финансы

ИзвестияИзвестияЭксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году

Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при «негативном» сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.
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Украинской гривне предсказали резкий обвал

Телеканал 360°вчера в 14:32

«Пугающая картина»; Эксперт предрек украинской гривне обвал в 2020 году

Комсомольская правдавчера в 14:16

Украинской гривне предрекли резкий обвал

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Эксперт предрек «пугающий» обвал украинской гривне

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Гривне предрекли резкий обвал

Газета.Ruвчера в 12:55

Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году

Известиявчера в 13:33

Эксперт предрек рост курса доллара до 50 гривен

ГЛАС.RUвчера в 03:04
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Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе

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Бывший фигурист Евгений Плющенко отреагировал на обвинения в переманивании спортсменов от тренера фигуристки Алины Загитовой Этери Тутберидзе.
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В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

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Мужчина угрожает спрыгнуть с пилона Крымского моста в Москве

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В России встревожены испытаниями запрещенной ДРСМД ракеты в США

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков прокоментировал проведение в США испытаний ракеты ранее запрещенной соответствующим Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Московский Комсомолец 13 декабря в 04:04
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13 декабря в 16:47
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело 13 декабря в 18:31
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Evo-rus.com 13 декабря в 09:32
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
RT на русском 03:42
Экономика

Правительство решило расширить план приватизации госкомпаний

Пресс-секретарь отметила, что целью расширения программы приватизации госкомпаний не является увеличение доходов бюджета, поскольку сейчас нет необходимости в финансировании дефицита.
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Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
РБК вчера в 10:51
Общество

Крымский мост подсветили цветами российского триколора

Минувшей ночью иллюминацию в цветах российского триколора протестировали с полной нагрузкой.
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Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира»

Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
РИА Новости вчера в 12:25
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали советы по выбору чая.
RT на русском вчера в 23:56
Здоровье

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
РИА Новости 01:14
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Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера F7

До конца этого года китайская компания Haval предлагает скидки при покупке своего нового кроссовера Haval F7 в топовой комплектации.
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Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Музыка

Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Lenta.ru вчера в 19:52
Политика

Порошенко фигурирует в 15 уголовных делах – бюро расследований Украины

Государственное бюро расследований зарегистрировало 15 уголовных дел, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко.
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Авто

Названы 5 лучших кроссоверов в России по цене и качеству

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Происшествия

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 01:32
Музыка

Мясников из «Уральских пельменей» показал новый сценический образ

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников обновил сценический образ баба Томы, которая теперь водит такси.
URA.Ru вчера в 11:17
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Происшествия

На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика

Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
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Гаджеты

В Mac Pro используются самые дешевые модули

По словам Куинна Нельсона, автора своего канала на YouTube, компания Apple выбрала для Mac Pro вид памяти по самой низкой стоимости.
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«Хаббл» запечатлел комету Борисова во время сближения с Солнцем

Космический телескоп «Хаббл» вновь снял комету Борисова, это произошло в момент ее максимального приближения к Солнцу.
Аргументы и Факты 13 декабря в 04:50
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Дмитрий Песков назвал Россию островком стабильности

По мнению Дмитрия Пескова, Россия демонстрирует стабильность даже несмотря на перемены в международной дипломатии и отношениях между государствами.
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