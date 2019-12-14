Финансы
Lenta.ruУкраинской гривне предрекли резкий обвал
Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году. Так, по прогнозу кандидата экономических наук Александра Хмелевского, курс доллара на Украине может достичь отметки в 50 гривен, передает в субботу, 14 декабря, «РБК-Украина».
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Шоу-бизнес
Миро назвала Бабкину пластиковой
Политика
Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что рост цен на газ для жителей Украины - это расплата за некомпетентность и коррупцию.
Биатлон
Женская сборная России завоевала серебро в эстафете
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче Кубка первого Канала по буллитам со счетом 4:3, сообщает «Чемпионат».
Космос
Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки
Футбол
Гинера могут отстранить от футбола за высказывание в адрес Егорова
Президент ЦСКА Евгений Гинер может быть отстранен от футбольной деятельности за свои слова в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
Наука
Врач-диетолог Ковальков опроверг взаимосвязь продуктов и бессонницы
Профессор и врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ рассказал, в чем кроется настоящая причина бессонницы и как ее лечить.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Единоборства
Шлеменко досрочно победил Бранча на турнире в Екатеринбурге
Россиянин Александр Шлеменко одержал досрочную победу над американцем Дэвидом Бранчем в рамках турнира RCC7 в Екатеринбурге.
Политика
Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Здоровье
Из поликлиники в «Южном городе» уволились практически все педиатры
Жители "Южного города" пожаловались в приёмную губернатора, что из поликлиники массово уходят педиатры.
Космос
Россия и Япония создадут робота для работы на Луне
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Кино
Дарт Вейдер появился в свежем ролике новых «Звездных войн»
Никто не покидает "Звездные войны" по-настоящему и навсегда.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Происшествия
В Башкирии произошёл пожар на складе
«В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.
Игры
THQ Nordic выпустила прототип ремейка первой Gothic
Здоровье
Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака
Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Общество
Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх победила в международном конкурсе «Мисс мира — 2019».
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков расплакался после расставания с Кристиной Орбакайте
Елена Преснякова вспомнила, что тяжелее всего ее сыну дался развод с Кристиной Орбакайте, пожалуй, самой известной из бывших женщин Владимира.
Общество
Минфин отменит возможность обналичивать замороженные пенсии
Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления.
Кино
Рецензия на боевик Майкла Бэя «6 Underground» с Райаном Рейнольдсом
На Netflix вышел боевик Майкла Бэя "Призрачная шестерка" (или "Шестеро вне закона") — про команду под руководством таинственного миллиардера, члены которой сражаются со злодеями международного масштаба в режиме инкогнито.
Политика
Песков считает, что Россия в 2019 году стала сильнее
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что в 2019 году Россия стала сильнее.