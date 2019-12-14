Финансы
Lenta.ruУкраинской гривне предрекли резкий обвал
Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году. Так, по прогнозу кандидата экономических наук Александра Хмелевского, курс доллара на Украине может достичь отметки в 50 гривен, передает в субботу, 14 декабря, «РБК-Украина».
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Армия и оружие
В Крыму прошел воздушный бой с авиацией условного противника
«Нарушители» воздушной границы были уничтожены в ходе воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения.
Экономика
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Армия и оружие
Российские военные провели патрулирование в двух провинциях в Сирии
Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Эль-Хасака и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Происшествия
Площадь пожара на складе в Башкирии выросла до 1,5 тысячи «квадратов»
Площадь пожара на складе сыпучих продуктов в Иглинском районе Башкирии увеличилась более чем вдвое - до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе "разгромила" Тарасову и Плющенко за критику: "Это бомба!"
Хореограф из команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз посвятил трогательный пост решению олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру и отметил, что фигуристка остается со своими наставниками.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
В МИД Украины заговорили о введении миссии ООН в Донбасс
Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса, передает ТАСС.
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Политика
Глава МИД ФРГ заявил, что просьб о выдаче Хангошвили не было
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Москва не направляла Берлину просьбу об экстрадиции убитого в конце лета Зелимхана Хангошвили.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Общество
Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх победила в международном конкурсе «Мисс мира — 2019».
Хоккей
Милош Ржига: В Братиславе ваш игрок попался на чем-то. Мы могли бы сказать, что нам принадлежат те медали
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после матча Кубка Первого канала против России (3:4 Б) высказал мнение по поводу санкций ВАДА в отношении России.
Футбол
Слуцкий рассказал о своем будущем в качестве тренера
Российский тренер Леонид Слуцкий поделился мнением о своем будущем после ухода из голландского «Витесса».
Экономика
Нефтебазу в Крыму купил под экспорт настоящий полковник
Общество зарегистрировали в этом году, и, как сообщает «Коммерсантъ», одним из акционеров выступает полковник МВД в отставке, который сейчас руководит предприятием по оказанию ритуальных услуг в Курске.
Футбол
«Шахтёр» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины
В матче 18-го тура чемпионата Украины луганская «Заря» проиграла донецкому «Шахтёру» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена».
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Спорт
Министра спорта РФ тайно наградили орденом Александра Невского
Министру спорта РФ Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского, по данным Sports.ru.
Футбол
Комментатор Орлов заявил о недовольстве руководства «Газпрома» Семаком
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил о недовольстве руководства "Газпрома" действующим главным тренером петербургского "Зенита" Сергеем Семаком.
Общество
Последствия схватки осьминога и орлана в Канаде попали на видео
Армия и оружие
В Нигерии боевики «Боко Харам» напали на город и убили 15 человек
В результате нападения террористической группировки «Боко Харам» (запрещена в России) на город Майдугури на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 15 человек.
Общество
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украинское правительство с 11 декабря возобновило импорт электроэнергии из России после недельного перерыва.
Армия и оружие
КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ
Биатлон
Женская сборная России завоевала серебро в эстафете
Общество
Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам
Происшествия
Пьяный киевский полицейских вызвал на подмогу влиятельного генерала
В Киеве полицейские задержали предположительно пьяного сотрудника полиции, который обратился за помощью к своему влиятельному другу из киевской полиции.