Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году. Так, по прогнозу кандидата экономических наук Александра Хмелевского, курс доллара на Украине может достичь отметки в 50 гривен, передает в субботу, 14 декабря, «РБК-Украина».

Армия и оружие Российские военные провели патрулирование в двух провинциях в Сирии Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Эль-Хасака и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Происшествия Площадь пожара на складе в Башкирии выросла до 1,5 тысячи «квадратов» Площадь пожара на складе сыпучих продуктов в Иглинском районе Башкирии увеличилась более чем вдвое - до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Фигурное катание Команда Тутберидзе "разгромила" Тарасову и Плющенко за критику: "Это бомба!" Хореограф из команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз посвятил трогательный пост решению олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру и отметил, что фигуристка остается со своими наставниками.

Политика В МИД Украины заговорили о введении миссии ООН в Донбасс Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса, передает ТАСС.

Экономика Нефтебазу в Крыму купил под экспорт настоящий полковник Общество зарегистрировали в этом году, и, как сообщает «Коммерсантъ», одним из акционеров выступает полковник МВД в отставке, который сейчас руководит предприятием по оказанию ритуальных услуг в Курске.

Футбол «Шахтёр» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины В матче 18-го тура чемпионата Украины луганская «Заря» проиграла донецкому «Шахтёру» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена».

Общество Украина возобновила импорт электроэнергии из России Украинское правительство с 11 декабря возобновило импорт электроэнергии из России после недельного перерыва.