Финансы

Lenta.ruLenta.ruУкраинской гривне предрекли резкий обвал

Эксперты предрекли украинской гривне резкий обвал в 2020 году. Так, по прогнозу кандидата экономических наук Александра Хмелевского, курс доллара на Украине может достичь отметки в 50 гривен, передает в субботу, 14 декабря, «РБК-Украина».
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Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году

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Украинской гривне предрекли резкий обвал

Lenta.ru12:28

Эксперт предрек «пугающий» обвал украинской гривне

Московский Комсомолец13:30

Эксперт предрек рост курса доллара до 50 гривен

ГЛАС.RU03:04

Украинской гривне предрекли резкий обвал

News.ru13:26
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Армия и оружие

В Крыму прошел воздушный бой с авиацией условного противника

«Нарушители» воздушной границы были уничтожены в ходе воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения.
Севастополь.ру 11:42
Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском вчера в 05:30
Армия и оружие

Российские военные провели патрулирование в двух провинциях в Сирии

Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Эль-Хасака и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 14:12
Политика

В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

РИА Новости 09:55
Происшествия

Площадь пожара на складе в Башкирии выросла до 1,5 тысячи «квадратов»

Площадь пожара на складе сыпучих продуктов в Иглинском районе Башкирии увеличилась более чем вдвое - до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 13:47
Фигурное катание

Команда Тутберидзе "разгромила" Тарасову и Плющенко за критику: "Это бомба!"

Хореограф из команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз посвятил трогательный пост решению олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру и отметил, что фигуристка остается со своими наставниками.
Российский Диалог 13:57
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Политика

В МИД Украины заговорили о введении миссии ООН в Донбасс

Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:47
Политика

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Рамблер вчера в 07:53
Политика

Глава МИД ФРГ заявил, что просьб о выдаче Хангошвили не было

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Москва не направляла Берлину просьбу об экстрадиции убитого в конце лета Зелимхана Хангошвили.
Коммерсантъ 12:40
Политика

Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области

Газета.Ru 08:42
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
StarHit.ru 13:00
Общество

Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх победила в международном конкурсе «Мисс мира — 2019».
RT на русском 13:33
Хоккей

Милош Ржига: В Братиславе ваш игрок попался на чем-то. Мы могли бы сказать, что нам принадлежат те медали

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после матча Кубка Первого канала против России (3:4 Б) высказал мнение по поводу санкций ВАДА в отношении России.
Спорт день за днем 12:59
Футбол

Слуцкий рассказал о своем будущем в качестве тренера

Российский тренер Леонид Слуцкий поделился мнением о своем будущем после ухода из голландского «Витесса».
Матч ТВ 13:59
Экономика

Нефтебазу в Крыму купил под экспорт настоящий полковник

Общество зарегистрировали в этом году, и, как сообщает «Коммерсантъ», одним из акционеров выступает полковник МВД в отставке, который сейчас руководит предприятием по оказанию ритуальных услуг в Курске.
Евразия Daily вчера в 08:41
Футбол

«Шахтёр» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины

В матче 18-го тура чемпионата Украины луганская «Заря» проиграла донецкому «Шахтёру» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена».
Чемпионат 13:05
Футбол

Левандовски: Коутиньо продемонстрировал выдающуюся игру

Чемпионат 13:31
Происшествия

Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Lenta.ru 12 декабря в 12:04
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета вчера в 03:40
Спорт

Министра спорта РФ тайно наградили орденом Александра Невского

Министру спорта РФ Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского, по данным Sports.ru.
Примечания вчера в 07:05
Футбол

Комментатор Орлов заявил о недовольстве руководства «Газпрома» Семаком

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил о недовольстве руководства "Газпрома" действующим главным тренером петербургского "Зенита" Сергеем Семаком.
Газета.Ru 13:19
Общество

Последствия схватки осьминога и орлана в Канаде попали на видео

VSE42.RU 12 декабря в 22:56
Армия и оружие

В Нигерии боевики «Боко Харам» напали на город и убили 15 человек

В результате нападения террористической группировки «Боко Харам» (запрещена в России) на город Майдугури на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 15 человек.
Известия 10:55
Общество

Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Украинское правительство с 11 декабря возобновило импорт электроэнергии из России после недельного перерыва.
ГЛАС.RU вчера в 09:31
Армия и оружие

КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ

Коммерсантъ 03:37
Биатлон

Женская сборная России завоевала серебро в эстафете

LiveResult.Ru 13:15
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам

РИА Новости 09:00
Происшествия

Пьяный киевский полицейских вызвал на подмогу влиятельного генерала

В Киеве полицейские задержали предположительно пьяного сотрудника полиции, который обратился за помощью к своему влиятельному другу из киевской полиции.
Новостной фронт 08:55
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
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