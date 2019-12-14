Финансы
ИзвестияЭксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году
На сегодняшний день $1 равен 23,24 грн. Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при "негативном" сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
К 2020 году может произойти резкий обвал украинской гривны, такое мнение выразил кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии "РБК-Украина".Life.ru14:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 16:28, Ашберн
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения коррупцией
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что рост цен на газ для жителей Украины - это расплата за некомпетентность и коррупцию.
Армия и оружие
Россия и Турция готовят новый контракт по С-400
Политика
Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Общество
«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки
Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Общество
Украинские министры пожаловались на низкие зарплаты в правительстве
Украинские министры, которые до назначения в правительство страны работали в частном секторе, жалуются на низкую зарплату чиновника и возникшие сложности с содержанием своих семей.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Кино
Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года
На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Политика
В Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "судьбоносный прорыв" по результатам состоявшегося в понедельник саммита в Париже не был достигнут.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Наука
Обнаружены могилы людей с загадочными конусами на головах в Египте
Впервые учеными-археологами найдены в Египте могилы людей с загадочными конусами, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science News.
Единоборства
Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Бранча
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Дэвида Бранча на турнире RCC 7.
Шоу-бизнес
Дима Билан рассказал о потере двоих детей и алкогольной зависимости
Российский исполнитель Дима Билан рассказал о своей неудачной попытке стать отцом.
Политика
США и Китай договорились о торговом перемирии
Соглашение должно носить равноправный характер, и Пекин надеется, что Вашингтон будет соблюдать все договоренности.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Армия и оружие
Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»
Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Общество
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из проекта новой пенсионной системы возможность обналичить замороженные накопления.
Политика
США восстанавливают санкции в отношении объекта в Фордо в Иране
Соединенные Штаты восстанавливают свои односторонние рестрикции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо.
Политика
Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Футбол
Слуцкий заявил, что никогда в жизни не возглавит «Спартак»
Бывший главный тренер московского ЦСКА и голландского "Витесса" Леонид Слуцкий заявил о том, что никогда в жизни не возглавит столичный "Спартак".
Авто
Обновленный Toyota Highlander появился у дилеров
Рестайлинговый Toyota Highlander построен на платформе Toyota New Global Architecture получил не только обновленный дизайн, но и также значительно прибавил в цене.
Хоккей
Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции
Происшествия
В Крыму умер отец керченского стрелка
В Крыму умер отец керченского стрелка Игорь Росляков.