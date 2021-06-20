Собянин: Важно, чтобы как можно больше москвичей привилось от Covid‑19 в короткий срок

«Важно, чтобы как можно больше москвичей привилось в короткий срок, тогда выстроится барьер, щит такой, который не даст распространиться вирусу», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».