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Россиян предупредили о пустых полках из-за третьей волны пандемии

Коронавирус и «прививочный нигилизм» могут стать причиной повышения цен. Полки в магазинах окажутся пустыми, если производители продуктов питания начнут массово болеть, отметил глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.В источнике

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Эксперт допустил рост цен на продукты в России из-за коронавируса и прививочного нигилизма

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Россия может столкнуться с ростом цен на продукты из-за «прививочного нигилизма»

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Прививочный «авось» приведет к росту цен на продукты — прогноз

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Эксперт предрек рост цен на продукты из-за коронавируса

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Россиян предупредили о пустых полках из-за третьей волны пандемии

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