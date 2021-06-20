Россиян предупредили о пустых полках из-за третьей волны пандемии
Коронавирус и «прививочный нигилизм» могут стать причиной повышения цен. Полки в магазинах окажутся пустыми, если производители продуктов питания начнут массово болеть, отметил глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.В источнике
С чего всё началось
Эксперт допустил рост цен на продовольствие в РФ из-за COVID-19
Один из острых вопросов, который в настоящее время волнует россиян даже больше, чем пандемия и резкий рост заболеваемости COVID-19 - заметное повышение цен на базовые продукты питания.
Интерфакс03:19