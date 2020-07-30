Финансы
ИА Красная ВеснаГлава департамента Amarkets: падение курса рубля не приведет к дефолту
Дефолт, на подобии «черного августа» 1998 года в сегодняшней ситуации в России невозможен, заявил руководитель аналитического департамента компании Amarkets Артем Деев 30 июля, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
К августу 1998-го в резервах Центрального банка было порядка 25 миллиардов долларов, а обязательства перед нерезидентами на рынке ГКО/ОФЗ и фондовом рынке превышали 36 миллиардов. Нынешний госдолг России — один из самых низких в мире: 477,2 миллиарда долларов.РИА Новости01:00
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Общество
Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
Политика
Кремль: телефонная беседа Путина и Лукашенко пока не запланирована
«Телефонный разговор между лидерами России и Белоруссии по ситуации с задержанием россиян в Минске пока не планируется», — сказал Песков.
ИА Красная Весна 06:39
Технологии
Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple
Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
Общество
СМИ узнали об 1 тыс. застрявших в России детей от суррогатных матерей
"Дети растут, и им нужны их родители", — сказала Киркора, оценив общее число таких детей примерно в 1 тыс. Сотрудник санкт-петербургской компании, оказывающей услуги в сфере суррогатного материнства, полагает, что с февраля 2020 года в России родилось не меньше 600 детей, чьими биологическими родителями являются иностранцы.
РБК 06:11
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта
Супруга украинского рэпера Энди Картрайта, расчленившая мужа, рассказала о случившемся.
РИА Новости 06:25
Политика
Украина инициирует экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян
Служба безопасности Украины намерена инициировать экстрадицию ряда российских граждан, задержанных в Белоруссии, передают украинские СМИ.
Национальная служба новостей 05:46
Культура
Артисты Большого театра открыли фестиваль оперы и балета в Севастополе
Общественное телевидение России 05:40
Футбол
Первушин: «Очень обрадуемся, если Жирков решит играть за „Тамбов“»
Решит продлить контракт с «Зенитом» - останется на год в Питере. Решит закончить - никто слова не скажет.
Евро-футбол.ру 05:34
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Армия и оружие
Командующий ВСУ назвал обстрелы в Донбассе «проявлением эмоций»
Киев, 30 июля 2020, 13:34 — REGNUM Единичные обстрелы в зоне проведения карательной операции вооружённых сил Украины (ВСУ) против жителей Донбасса не нарушают перемирие.
REGNUM 06:34
Здоровье
Врач назвал первые симптомы рака
Российский терапевт рассказал о первых признаках онкологических заболеваний.
IrkutskMedia 06:30
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Авто
Новое поколение Mazda CX-5 может сменить название
Как утверждает издание, после смены поколения кроссовер Mazda CX-5 получит новый индекс: CX-50.
Тарантас Ньюс 04:31
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября
Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
Live24 вчера в 07:48
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал Лозу за слова о высоких гонорарах Лолиты
CT news вчера в 04:46
Здоровье
Екатеринбург передаст области 25 медицинских учреждений
До 1 ноября чиновники подготовят постановление, по которому область примет на свой баланс эти учреждения.
РБК Екатеринбург 06:03
Экономика
Промсвязьбанк задумался о покупке санируемого банка «Роскосмоса»
В июле финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов в интервью ТАСС говорил, что банк допускает покупку других кредитных организаций.
РБК 05:53
Политика
Песков призвал меньше доверять YouTube и другим западным платформам
«Выход есть – не зависеть от западных платформ», – прокомментировал Песков информацию о блокировке аккаунта телеканала «Царьград» на YouTube.
Взгляд.ру 06:18
Общество
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
Политика
Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости 04:55
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Общество
Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса
По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета 05:58
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
CT news 28 июля в 14:15
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Киберспорт
Аналитики: отмена E3 не повредила крупным издателям
Аналитики отметили, что не все презентации смогли показать лучшие результаты без E3.
CyberSport.ru вчера в 22:38
Политика
Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили
«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:13