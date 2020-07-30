К августу 1998-го в резервах Центрального банка было порядка 25 миллиардов долларов, а обязательства перед нерезидентами на рынке ГКО/ОФЗ и фондовом рынке превышали 36 миллиардов. Нынешний госдолг России — один из самых низких в мире: 477,2 миллиарда долларов.

с чего всё началось

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