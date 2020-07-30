Финансы
Невские НовостиЭксперт допустил возможность девальвации рубля
По мнению Манкевича, обрушения рубля не будет, скорее всего, намечается управляемая девальвация. Она будет направлена на поддержку экспортеров и бюджета. Эксперт подчеркнул, что доллар тоже ослабел.
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с чего всё началось
Курс доллара превысил 73 рубля, евро — 86. Российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской. Такие колебания могут вызвать опасения девальвации.РИА Новостивчера в 01:00
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Продажа Сбербанка и санкции: Эксперты рассказали, ждать ли нового «чёрного августа»
Царьградвчера в 01:57
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Армия и оружие
Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением
Piter.tv 02:51
Общество
Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге
Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».
РБК 06:12
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru вчера в 12:38
Политика
Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
Общество
Компания Nord Stream 2 может начать прокладывать трубы после 3 августа
Строительство газопровода Северный поток — 2 © Nord Stream 2.
REGNUM 07:25
Происшествия
Супруга рэпера Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга умершего рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана в Петербурге на двое суток по подозрению в убийстве мужа.
BFM.ru 06:35
Кино
В память о Брюсе Ли: вышел трейлер второго сезона «Воина»
В сети появился трейлер нового сезона шоу «Воин», основанного на идее Брюса Ли.
Киноафиша России 06:29
Космос
Для работы за бортом МКС создали нового робота в России
РИА ОмскПресс вчера в 13:42
Политика
Против задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о теракте
Против граждан России, задержанных накануне в Минске, возбуждено уголовное дело о подготовке теракта, сообщает издание TUT.by со ссылкой на госсекретаря Совбеза Белоруссии Андрея Равкова.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 05:06
Транспорт
Сюрприз: в честь Курбан-байрама в ряде маршруток Ульяновска перестали брать плату
Акцию с бесплатным проездом на праздник Курбан-байрам благотворительный фонд "Садака" в Ульяновске проводит на протяжении шести лет, с каждым годом появляется все больше желающих порадовать горожан в этот день.
Ульяновск онлайн 04:09
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Отмечается, что следы взрывчатки якобы обнаружили в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
РИА Новости 06:48
Происшествия
Станция «Полянка» в московском метро возобновила работу
Станция "Полянка" метро Москвы вновь работает в прежнем режиме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
Наука
В ЦЕРНе еще на один шаг приблизились к разгадке тайны темной материи
Ранее ГЛАС писал о том, что исследователи научились использовать квантовый компьютер в расчетах, помогающих моделировать реалистичные молекулы, а также сложные материалы, состоящие из сотен атомов.
ГЛАС.RU 29 июля в 02:42
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru вчера в 01:37
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
Происшествия
В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки
Напомним, утром в пятницу в Волгоградской области в результате проведенной бойцами ФСБ и Росгвардии спецоперации были пойманы пять членов ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной в России, а также ее организатор и куратор.
Российская газета 07:18
Происшествия
Из Керченского пролива подняли на парашютах затонувшую бронемашину
Затонувшую во время патриотической акции бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) подняли на парашютах со дна Керченского пролива, сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" Андрей Коннов.
РИА Новости 07:07
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Lenta.ru вчера в 05:53
Футбол
Семак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»
Отмечается, что Медведев уже поручил Рибалте составить список кандидатов на пост наставника в случае ухода Семака.
Vprognoze.ru 02:31
Транспорт
ГИБДД начала выдачу водительских прав нового образца
В Сети появилась информация о том, что получившие и заменившие водительские права автомобилисты стали получать удостоверения нового образца.
32CARS.ru вчера в 13:03
Экономика
Минфин планирует сократить финансирование «Роскосмоса»
В приложении, касающемся космических программ, сообщается, что в каждый год в течение 2021–2023 гг. расходы по космическим программам могут быть сокращены примерно на 20 млрд руб.
Ведомости вчера в 17:06
Транспорт
РЖД возобновила движение более 180 поездов дальнего следования
РЖД возобновили курсирование более 180 поездов дальнего следования в России, отмененных ранее из-за ситуации с коронавирусом, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
РИА Новости 07:38
Наука
Новый препарат восстановил 90% шерсти мышей за 14 дней
За две недели обработанные 3D-культивированными клетками грызуны восстановили 90% волосяного покрова.
МТВ онлайн вчера в 23:34
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41
Авто
Dongfeng показала премиальный концепт на новой платформе
Китайский автогигант представил новый премиальный бренд, под которым будут выпущены электромобили Voyah и концепт-кар Voyah i-Land.
SpeedMe 06:06