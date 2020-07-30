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Невские Новости
Невские Новости

Эксперт допустил возможность девальвации рубля

По мнению Манкевича, обрушения рубля не будет, скорее всего, намечается управляемая девальвация. Она будет направлена на поддержку экспортеров и бюджета. Эксперт подчеркнул, что доллар тоже ослабел.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»

Российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской. Такие колебания могут вызвать опасения девальвации. Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения.
РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
Царьград

Продажа Сбербанка и санкции: Эксперты рассказали, ждать ли нового «чёрного августа»

Царьградвчера в 01:57
ФАН

Эксперты валютного рынка оценили вероятность повторения «черного августа» для рубля

ФАНвчера в 06:20
Рамблер

Оценена вероятность нового «черного августа»

Рамблервчера в 04:08
АБН

Аналитики оценили риски повторения «черного августа» для рубля

АБНвчера в 03:25
ФедералПресс

«Для дефолта никаких предпосылок нет». Эксперт о скачках национальной валюты

ФедералПресс01:29
News.ru

В ожидании «чёрного августа»: эксперты рассказали, что будет с рублём

News.ruвчера в 01:57
РИА Новости

Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»

РИА Новостивчера в 01:00

Дегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс09:11
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Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян

Российские банки хотели бы получить право списывать средства со счетов клиентов, которые не выходят на связь, из-за чего сведения о них невозможно обновить, рассказал РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости10:45
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Объявлены победители открытого конкурса «венероходов» от NASA

В феврале 2020 г. агентство объявило открытый конкурс «Изучая ад» (Exploring Hell), участникам которого предлагалось спроектировать «автоматический аппарат для экстремальных условий» (Automaton Rover for Extreme Environments, AREE), способный выдержать пребывание на суровой Венере.
Naked Scienceвчера в 02:48

Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru11:27
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Задержаны трое участников погрома в саратовской больнице

Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника.
Взгляд-инфо03:01
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Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК04:06
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ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коммерсантъ08:46
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