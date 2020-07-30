Эксперт допустил возможность девальвации рубля
По мнению Манкевича, обрушения рубля не будет, скорее всего, намечается управляемая девальвация. Она будет направлена на поддержку экспортеров и бюджета. Эксперт подчеркнул, что доллар тоже ослабел.В источнике
С чего всё началось
Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»
Российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской. Такие колебания могут вызвать опасения девальвации. Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения.
РИА Новостивчера в 01:00
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