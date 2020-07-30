Курс доллара превысил 73 рубля, евро — 86. Российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской. Такие колебания могут вызвать опасения девальвации.

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