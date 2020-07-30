Финансы
РИА НовостиРубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»
Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения. Чем современная финансовая система страны отличается от той, что была двадцать два года назад, — в материале РИА Новости.
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с чего всё началось
Курс доллара превысил 73 рубля, евро — 86. Российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской. Такие колебания могут вызвать опасения девальвации.РИА Новости01:00
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Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта
РИА Новости 06:25
Транспорт
В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжаются в общественном транспорте Москвы.
Радио 1 28 июля в 14:12
Политика
Шохин предложил вернуть прямые выборы главы города Владимира
Сити-менеджер обратится с инициативой к депутатам городского Совета Сити-менеджер Андрей Шохин предложил вернуть прямые выборы владимирского градоначальника.
Pro Город Владимир 09:00
Общество
Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве
Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
Ведомости вчера в 07:54
Происшествия
Сестра рассказала о зарезанной мужем на глазах детей россиянке
Зарезанная мужем на глазах закрытых в машине детей жительница Челябинской области хотела уйти от супруга, потому что он поднимал на нее руку.
Московский Комсомолец 08:59
Политика
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов.
МонаВиста 03:18
Здоровье
Екатеринбург передаст области 25 медицинских учреждений
Из проекта документа следует, что в подчинение министерства перейдет 25 учреждений здравоохранения уральской столицы.
РБК Екатеринбург 06:03
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что не затягивает суд
Москва, 30 июля 2020, 13:45 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова не затягивает процесс.
REGNUM 06:45
Транспорт
Рельсовые автобусы «Орлан» соединили Иваново и Кинешму
Для повышения качества обслуживания пассажиров и популяризации внутрироссийского туризма с 30 июля между двумя крупнейшими городами Ивановской области Иваново и Кинешмой начали курсировать скоростные пригородные поезда – новые рельсовые автобусы РА-3 «Орлан».
АК&М 08:34
Политика
Песков ответил на критику Дерипаски по противодействию санкциям
Москва, 30 июля 2020, 15:18 — REGNUM Работой над мерами по противодействию западным санкциям, введённым против России, в стране занимается гораздо больше людей, чем четыре человека.
REGNUM 08:18
Политика
Украина облегчила въезд в страну гражданам Молдовы: Избавиться от 14-дневной изоляции можно еще в Кишиневе
Правительство Украины приняло новые правила по тестированию граждан Украины и иностранцев, которые прибывают из стран красной зоны.
КП - Молдова 06:55
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые штаммы вируса гриппа, от которых ещё не прививались россияне, придут в страну осенью — зимой, сообщается на сайте телеканала Russia Today.
Чита.Ру 00:37
Космос
Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за дополнительных проверок
Пуск ракеты-носителя "Протон-М" отложили в связи с дополнительными проверками. Об этом сообщили на официальном сайте "Роскосмоса".
Москва 24 вчера в 10:01
Экономика
Собянин назвал объём потерь бюджета Москвы из-за пандемии
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 24», сколько денег потеряет бюджет столицы к концу года из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:54
Происшествия
В Курской области из-за взрыва снаряда времен ВОВ погиб мужчина
К сожалению, погиб мужчина 1977 года рождения. В настоящее время на месте несчастья работают следователи и спецслужбы.
ГТРК Курск 09:02
Политика
Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экологической ситуации в Усолье-Сибирском поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в городе, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:18
Финансы
До конца лета рубль сохранит склонность к умеренному ослаблению
По нашим ожиданиям, в ближайшее время доллар может продолжить умеренное ослабление, в то же время динамика ослабления американской валюты будет носить весьма сдержанный характер.
REGNUM 05:54
Происшествия
Жителя Абакана обвиняют в изнасиловании 8-летней девочки
Республиканская Телевизионная Сеть 06:01
Шоу-бизнес
Бывший супруг Наргиз скончался в возрасте 54 лет
NewInform 28 июля в 16:42
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о пробах на роль Эдварда Каллена: «Худшее решение в жизни»
В последние несколько лет Роберт Паттинсон зарекомендовал себя как разносторонний актер, которому по плечу роли не только в популярных франшизах, но и в артхаусном кино.
Popcornnews.ru 02:15
Наука
Ученые обнаружили в водах Арктики «вечные» химикаты
Перфторалкилированные вещества (PFAS) были обнаружены в водах Арктики.
Би-порт 09:00
Экономика
ВВП Германии во втором квартале рухнул на 11,7% в годовом выражении
ВВП Германии, по предварительной оценке, во втором квартале 2020 года снизился на 11,7% в годовом выражении.
Российская газета 05:25
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
CT news вчера в 18:56
Футбол
«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:01
Армия и оружие
Российские военные восхитили Сеть ударами полевых гаубиц по боевикам
Avia.pro вчера в 01:25
Кино
Брендан Глисон сыграл Дональда Трампа в сериале «Закон Коми»
Роль Дональда Трампа исполнил ирландский актер Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге», «Однажды в Ирландии»), а роль Джеймса Коми — Джефф Дэниелс («Служба новостей», «Забытые богом»).
РБК 07:49
Авто
Назвали «плюсы» и «минусы» чешского Skoda Kodiaq
CarsWeek.ru 07:43
Кино
В России кинотеатры откроются с десятью премьерными фильмами
Могу сказать, что на этой неделе выйдет 10 новых фильмов, среди них есть и комедии, и драмы, и ужастики, и, в принципе, есть картины на любой вкус.
Evo-rus.com вчера в 04:06