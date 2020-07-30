Российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской. Такие колебания могут вызвать опасения девальвации. Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения.

с чего всё началось

Эксперт считает, что можно ожидать девальвацию рубля. Курс доллара превысил 72 рубля, евро — 85. Российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской.

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