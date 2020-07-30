Финансы
Невские НовостиЭксперт допустил возможность девальвации рубля
По мнению Манкевича, обрушения рубля не будет, скорее всего, намечается управляемая девальвация. Она будет направлена на поддержку экспортеров и бюджета. Эксперт подчеркнул, что доллар тоже ослабел.
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с чего всё началось
Курс доллара превысил 73 рубля, евро — 86. Российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской. Такие колебания могут вызвать опасения девальвации.РИА Новости01:00
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Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
Температура в августе на 50% территории России ожидается выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 17:12
Происшествия
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 02:48
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия вчера в 12:26
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия 19:35
Футбол
Гендиректор «Спартака» Газизов высказался об интересе к Кокорину
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину.
Газета.Ru 15:28
Здоровье
«Мы готовы работать»: гендиректор «Магис-Спорта» просит губернатора открыть фитнес-клубы в Барнауле
Генеральный директор велнесс-клуба «Магис-Спорт» Владимир Гордейчик обратился к губернатору Алтайского края с просьбой разрешить фитнес-отрасли выйти из карантина.
Алтапресс 21:06
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медицинского осмотра водителей
Как пишут "Известия", новый порядок предполагает, что для получения медицинской справки автомобилисты должны будут сдавать анализы на употребление алкоголя только по направлению нарколога, если он выявит признаки заболевания.
Глобус (г. Серов) 10:14
Шоу-бизнес
Хилькевич восхитила подписчиков снимком в трусах и лифчике
Актриса, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич удивила подписчиков своего Instagram-аккаунта фотографией в нижнем белье.
ФАН 21:25
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
30 июля компания Toyota объявила о начале приема заказов на обновленный пикап Toyota Hilux и внедорожник Fortuner.
SpeedMe 08:12
Шоу-бизнес
Максим Фадеев показал совместное фото с 20-летней женой
На последнем же снимке, которым поделился Фадеев в своем микроблоге, его с женой вообще невозможно узнать.
7Дней.ру 16:40
Общество
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Эхо Москвы вчера в 16:04
Космос
Для работы за бортом МКС создали нового робота в России
РИА ОмскПресс 13:42
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
В нижней палате парламента одобрили продление единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда России (ПФР) на август.
Live24 07:13
Кино
Лука Гуаданьино снимет фильм о знаменитом голливудском сутенере
Гуаданьино расскажет правдивую историю о Боуэрсе, с 1940 по 1980-е годы владевшем борделем, который, по его словам, посетили десятки знаменитостей.
РИА Новости 14:59
Армия и оружие
Учения железнодорожных войск прошли в Омской области
Смотрите такжеВ Бурятии прошли разведчики ВВО прошли тактические учения По замыслу манёвров, основной мост - противник разрушил, а чтобы восстановить железнодорожное сообщение военным пришлось возводить другой мост, длиной более 400 метров.
Общественное телевидение России 10:28
Общество
Минпросвещения отказалось от обязательных ЕГЭ по иностранным языкам
Позиция основана на многочисленных оценках экспертов о нецелесообразности введения обязательной сдачи экзамена по иностранному языку.
Московский Комсомолец 10:23
Политика
Помпео назвал Компартию Китая «центральной угрозой современной эпохи»
Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Коммунистическую партию Китая (КПК) «центральной угрозой современной эпохи», которую Вашингтон «помог осознать» другим странам.
Взгляд.ру 10:39
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
Футбол
«Наполи» требует провести матч с «Барселоной» на нейтральном поле
«Наполи» настаивает на переносе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» на нейтральное поле, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 11:22
Здоровье
Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии
В интервью изданию «Аргументы и факты» профессор Верткин перечислил сигналы организма, которые опасно игнорировать, поскольку они могут оказаться признаками рака на ранней стадии.
MedikForum.ru 10:40
Шоу-бизнес
Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии через полгода после родов
Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии через полгода после родов Фотографии Эшли Грэм после родов вдохновили ее поклонников.
Экспресс газета 04:17
Космос
Ученые в США подтвердили теорию Большого отскока Вселенной
Ученые Пенсильвании придерживаются альтернативной теории Большого взрыва гипотезы Большого отскока, согласно которой текущая расширяющаяся Вселенная возникла из сверхсжатой массы вселенной предыдущей фазы.
ИА Красная Весна 06:03
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru 22:16
Происшествия
В Дагестане задержали главу района по подозрению в мошенничестве
В Дагестане задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района по подозрению в мошенничестве.
РБК 21:07
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41