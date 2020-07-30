с чего всё началось

По мнению Манкевича, обрушения рубля не будет, скорее всего, намечается управляемая девальвация. Она будет направлена на поддержку экспортеров и бюджета. Эксперт подчеркнул, что доллар тоже ослабел.

Здоровье В отставку отправили министра здравоохранения Свердловской области После трех лет в качестве главы министерства здравоохранения Свердловской области в отставку отправлен Андрей Цветков, сообщает «Коммерсантъ». 162

Общество Более 700 выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов Уже 726 выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ на 100 баллов, это на 70% больше, чем в прошлом году, результат по русскому языку и литературе улучшился в два раза, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Общество От коронавируса в Красноярском крае умерло 7 человек за сутки По данным на 29 июля в Красноярском крае от коронавируса скончались 7 человек за сутки, за период эпидемии погибли 318 человек, сообщил региональный Минздрав.

Экономика Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной Сбербанк сообщил о выкупе у Rambler Group казначейской доли в размере 6,95%, таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%. 42

Общество Минобрнауки установило минимальный балл по ЕГЭ для поступления в вузы 27 июля министр просвещения Сергей Кравцов сообщил на брифинге, что, несмотря на пандемию коронавируса и необычный — удаленный — формат обучения, в этом году средний балл по ЕГЭ оказался выше, чем за предыдущие четыре года. 34

Политика США допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам В рамках пресс-конференции лидер Америки заявил, что разработанная американскими специалистами вакцина, возможно, будет поставляться в другие страны, как это уже происходит с аппаратами ИВЛ. 46

Футбол Четвёртая команда Серии А может остаться без Лиги чемпионов Рассказываем, в каком случает четвёртый клуб Серии А останется без ЛЧ.

Здоровье В Казахстане продлят карантин из-за COVID-19 еще на две недели Отмечается, что карантин поручили продлить для «дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах». 25

Общество В России выявили 5509 новых случаев коронавируса В России выявили 5509 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, общее количество зарегистрированных случаев достигло 834 499.

Здоровье Герпес может стать причиной потери зрения и глухоты Если же герпес высыпает сильно, то это может привести к воспалению нервов. Среди осложнений сильные головные боли, зубная боль и боль в ухе. 2

Политика Пушков оценил предложение увеличить применение санкций против Украины Газета «Известия» пишет, что со слов Пушкова, расширение Россией базы экономической санкции — необходимо и оправданно.