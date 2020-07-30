Финансы
Невские НовостиЭксперт допустил возможность девальвации рубля
По мнению Манкевича, обрушения рубля не будет, скорее всего, намечается управляемая девальвация. Она будет направлена на поддержку экспортеров и бюджета. Эксперт подчеркнул, что доллар тоже ослабел.
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с чего всё началось
Денежная единица РФ ослабела из-за снижения рублевой ставки и выхода нерезидентов из российских активов на фоне продолжающихся санкций США, передает РИА Новости.Политика Сегодня05:39
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Здоровье
В отставку отправили министра здравоохранения Свердловской области
После трех лет в качестве главы министерства здравоохранения Свердловской области в отставку отправлен Андрей Цветков, сообщает «Коммерсантъ».
Kursk.com 28 июля в 09:22
Происшествия
Предварительное заседание по делу Ефремова отложено на 30 июля
Mossovetinfo.ru – Предварительное заседание суда по делу актера Михаила Ефремова было отложено на 30 июля.
Моссовет вчера в 04:53
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе
В ежедневном отчете наблюдатели ОБСЕ рассказали, что стороны 111 раз нарушили режим прекращения огня с 27 июля.
Piter.tv вчера в 01:24
Происшествия
На Урале школьники сняли на видео групповое избиение сверстницы
Процесс избиения снимали на видео еще две девочки. Позже одна из них выложила ролик в Сеть.
Инфорос вчера в 07:19
Общество
Выпуск вакцины от коронавируса намечен на 15 августа
Вакцина от коронавируса, которую создали в исследовательском центре им. Н.Ф.Гамалеи может поступить в продажу 15 августа.
Москва меняется вчера в 05:18
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа
Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa вчера в 02:20
Общество
Более 700 выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов
Уже 726 выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ на 100 баллов, это на 70% больше, чем в прошлом году, результат по русскому языку и литературе улучшился в два раза, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
РИАМО вчера в 06:32
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
Футбол
Сергей Семак: «В РПЛ пять команд играют в атаку, остальные используют преимущество игры вторым номером»
Остальные больше используют преимущество игры вторым номером.
Sports.ru 28 июля в 04:35
Общество
От коронавируса в Красноярском крае умерло 7 человек за сутки
По данным на 29 июля в Красноярском крае от коронавируса скончались 7 человек за сутки, за период эпидемии погибли 318 человек, сообщил региональный Минздрав.
Московский Комсомолец вчера в 03:52
Здоровье
Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг
Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
Комсомольская правда вчера в 04:35
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Американские астрономы говорят, что небесное тело 2009 PQ1 диаметром 84-190 метров из группы «Аполлонов» максимально приблизится к нам уже пятого августа.
Evo-rus.com вчера в 06:27
Экономика
Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной
Сбербанк сообщил о выкупе у Rambler Group казначейской доли в размере 6,95%, таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%.
Давыдов.Индекс вчера в 09:08
Общество
Минобрнауки установило минимальный балл по ЕГЭ для поступления в вузы
27 июля министр просвещения Сергей Кравцов сообщил на брифинге, что, несмотря на пандемию коронавируса и необычный — удаленный — формат обучения, в этом году средний балл по ЕГЭ оказался выше, чем за предыдущие четыре года.
Expert.ru 28 июля в 12:23
Политика
США допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам
В рамках пресс-конференции лидер Америки заявил, что разработанная американскими специалистами вакцина, возможно, будет поставляться в другие страны, как это уже происходит с аппаратами ИВЛ.
Evo-rus.com вчера в 01:06
Футбол
Четвёртая команда Серии А может остаться без Лиги чемпионов
Рассказываем, в каком случает четвёртый клуб Серии А останется без ЛЧ.
Евро-футбол.ру 28 июля в 07:27
Армия и оружие
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае
В Baijiahao прокомментировали оснащение боевых кораблей России. Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае.
Piter.tv вчера в 04:18
Технологии
Павел Дуров обвинил Apple в завышении цен на гаджеты
В своем Telegram-канале Павел Дуров привел 7 причин, объясняющих почему 30%-ный налог Apple касается каждого пользователя их продукции.
АБН вчера в 06:02
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
В статьях обсуждался вопрос противодействия пандемии коронавируса, и, что интересно, Россия преподносилась с положительной стороны, а Соединенные Штаты - нет.
CT news вчера в 07:21
Здоровье
В Казахстане продлят карантин из-за COVID-19 еще на две недели
Отмечается, что карантин поручили продлить для «дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах».
Известия вчера в 02:49
Общество
В России выявили 5509 новых случаев коронавируса
В России выявили 5509 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, общее количество зарегистрированных случаев достигло 834 499.
ФАН 03:50
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в финансировании ИГ гражданина
iReactor вчера в 04:24
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
Концерн "АвтоВАЗ" модернизировал двигатель на 1,8 литра, который используется для оснащения автомобилей семейства Lada Vesta и "пятидверок" XRay.
Новые автомобили 28 июля в 11:58
Здоровье
Герпес может стать причиной потери зрения и глухоты
Если же герпес высыпает сильно, то это может привести к воспалению нервов. Среди осложнений сильные головные боли, зубная боль и боль в ухе.
Evo-rus.com вчера в 07:50
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло информацию о нарушении границ Финляндии
Финское оборонное ведомство утверждает, что два Су-27 нарушили воздушное пространство Суоми, пролетая над Финским заливом в районе Хельсинки.
Мойка78 28 июля в 19:12
Футбол
«Спартак» предложил Александру Кокорину трехлетний контракт
Московский футбольный клуб «Спартак» предложил нападающему «Зенита» Александру Кокорину трехлетний контракт.
Русская Планета вчера в 19:04
Политика
Пушков оценил предложение увеличить применение санкций против Украины
Газета «Известия» пишет, что со слов Пушкова, расширение Россией базы экономической санкции — необходимо и оправданно.
Rostov gazeta вчера в 06:07
Интернет
Резидент «Сколково» создал платформу для совместной работы сотрудников госучреждений
Компания Synesis, резидент кластера информационных технологий фонда "Сколково", разработала защищенную платформу Frisbee для совместной работы сотрудников, в том числе государственных организаций и корпораций.
ТАСС вчера в 04:17