Финансы
Невские НовостиЭксперт допустил возможность девальвации рубля
По мнению Манкевича, обрушения рубля не будет, скорее всего, намечается управляемая девальвация. Она будет направлена на поддержку экспортеров и бюджета. Эксперт подчеркнул, что доллар тоже ослабел.
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с чего всё началось
Денежная единица РФ ослабела из-за снижения рублевой ставки и выхода нерезидентов из российских активов на фоне продолжающихся санкций США, передает РИА Новости.Политика Сегодня05:39
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Политика
Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК начали давать показания
Задержанные в Белоруссии бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали давать показания.
Lenta.ru 02:36
Армия и оружие
Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем
Российский Су-27 над Черным морем совершил перехват двух американских самолетов-разведчиков.
РБК 14:03
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 17:01
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Происшествия
Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору
В случае возвращения дела прокурору младшая сестра могла рассчитывать на суд присяжных. Сейчас известно, что её дело заслушает тройка судей.
Общественная служба новостей 28 июля в 14:45
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
Общество
Суд отказался раскрыть имена прокуроров из сталинских «троек» НКВД
Генпрокуратура отказалась предоставить такие сведения историкам, сославшись на закон «О персональных данных», который запрещает раскрывать персональную информацию третьим лицам без согласия наследников.
Новые Известия 06:08
Футбол
СМИ: Футболист «Уфы» Фомин близок к переходу в «Динамо»
RT на русском вчера в 15:20
Общество
Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости 11:44
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
Новые автомобили 11:22
Космос
НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год
РИА Новости 28 июля в 11:00
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Происшествия
Под Ростовом двух женщин покусали ядовитые пауки
Под Ростовом двух женщин покусали ядовитые пауки, пишет "ФМ-на Дону" со ссылкой на ЦГБ Ростова.
Газета.Ru 15:05
Общество
В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за прошедшие 24 часа умерли 14 пациентов с коронавирусом.
Известия 16:02
Общество
Отель в США снял флаг Норвегии из-за путаницы с флагом Конфедерации
Известия вчера в 10:02
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Экономика
«Новатэк» назвал сроки запуска четвертой линии «Ямал СПГ»
Четвертая и последняя линия завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» будет запущена в четвертом квартале 2020 года.
Известия 10:18
Экономика
Налоговая отсудила у «Курилгео» полмиллиарда
Компания "Курилгео", занятая добычей золота на острове Урупе, не сумела доказать в судах отсутствие махинаций с налогами более чем на полмиллиарда рублей.
Сахалин.Инфо 17:47
Футбол
Семак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак может уйти со своего поста.
АБН 17:44
Политика
Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 19:09
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе
Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что жарка погода установится на востоке России: от Поволжья до Якутии.
Известия 19:29
Политика
Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска
Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны.
Коммерсантъ 12:00
Армия и оружие
Россия намерена увеличить продажи оружия в Юго-Восточной Азии
Россия активизировала усилия по продаже оружия в Юго-Восточную Азию, стремясь поднять свою экономику и диверсифицировать дипломатические отношения во все более поляризованном мире, сообщает японское ежедневное издание "Нихон кэйдзай" в статье Russia locks onto Southeast Asia to boost arms sales.
Вестник Кавказа 28 июля в 16:52
Общество
PayPal официально прекратил внутренние переводы в России
С 31 июля платежный сервис PayPal прекратил внутренние переводы в России.
Росбалт 17:47
Происшествия
Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
Адвокат потерпевших по делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский дал прогноз по приговору, который ждет актера.
РИА Новости 15:08
Футбол
«Ахмат» представил дизайн формы на следующий сезон
«Ахмат» представил новую форму, в которой будет выступать в предстоящем сезоне. Форма выполнена в традиционных белых и зеленых цветах.
Спорт-Экспресс 13:14