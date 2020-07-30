Российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской. Такие колебания могут вызвать опасения девальвации. Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения.

с чего всё началось

Что касается евро - схожие процессы произошли в четырехмесячный временной период. Как сообщают ведущие аналитики, август уже по праву можно считать проблемным месяцем для нашей валюты. Статистика - неутешительна - за 22 года именно в августе курс рубля по отношению к доллару падал 17 раз.

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