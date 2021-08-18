Самолет украинского минобороны, вылетевший в Кабул для эвакуации граждан, застрял в Омане, так как ждет разрешения на взлет и безопасный вылет с территории Афганистана, сообщила пресс-служба Генштаба вооруженных сил Украины.
В статье Applied Physics Letters, изданной AIP Publishing, исследователи из Oxford PV описывают, как сочетание металлогалогенных перовскитов с обычным кремнием приводит к более мощному солнечному элементу, который преодолевает практический предел эффективности 26% при использовании только кремниевых элементов.