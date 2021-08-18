ЦСКА просрочил платёж «Сан-Лоренсо» за Гайча на три месяца

По информации источника, московский клуб опоздал на три месяца с выплатой в размере $ 500 тыс. Всего ЦСКА до сих пор должен "Сан-Лоренсо" $ 1,6 млн за Гайча.