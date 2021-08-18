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Эксперт: экономика Украины деградировала за 30 лет почти по всем показателям

Украина за период 30-летней независимости отстала в развитии почти от всех стран бывшего СССР в экономике.
ТАСС
День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа.
РИА Новости
По словам эксперта, в 1991 году Украина занимала 52-е место в мире по уровню ВВП на душу населения, что было в среднем выше показателя стран Центральной Европы.
ТАСС
По итогам 2020 года Украина опустилась на 91 место.
РИА Новости

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