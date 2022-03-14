RT на русскомЭксперт фармацевтического рынка Беспалов назвал ажиотажный спрос проблемой рынка лекарствОдна из серьезных проблем на рынке лекарств – ажиотажный спрос, рассказал агентству “Прайм” директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.РИА НовостиЛихорадочный спрос создает угрозу системе здравоохранения.РИА НовостиТакже лихорадочный спрос провоцирует неоправданную нагрузку на участников рынка медикаментов на всех уровнях — от производителей до продавцов.Общественная служба новостейПо итогу все может закончиться обвалом, передает агентство «Прайм».ФАНЧитать далееСвернутьDiscover24Discover24ФАНGazeta.SPbЦарьград. Санкт-ПетербургИА Красная ВеснаПодробнее о событииЭксперт фармацевтического рынка Беспалов назвал ажиотажный спрос проблемой рынка лекарствRT на русском20:00Эксперт Беспалов: одна из проблем на рынке лекарств - ажиотажный спросПРАЙМ18:01Самое цитируемоеАналитик Беспалов: лихорадочный спрос на лекарства создает угрозу системе здравоохраненияФАН19:38Эксперт Беспалов назвал ажиотажный спрос серьезной проблемой лекарственного рынкаРИА Новости18:11Эксперт Беспалов назвал ажиотажный спрос серьезной проблемой рынка лекарствOnline47.ru18:43Эксперт назвал ажиотажный спрос серьезной проблемой на рынке лекарствМосковский Комсомолец18:35Рынок лекарств испытывает проблему ажиотажного спросаИА Красная Весна19:36Показать ещёОценить40Поделиться