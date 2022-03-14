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Эксперт фармацевтического рынка Беспалов назвал ажиотажный спрос проблемой рынка лекарств

Одна из серьезных проблем на рынке лекарств – ажиотажный спрос, рассказал
 агентству “Прайм” директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
РИА Новости
Лихорадочный спрос создает угрозу системе здравоохранения.
РИА Новости
Также лихорадочный спрос провоцирует неоправданную нагрузку на участников рынка медикаментов на всех уровнях — от производителей до продавцов.
Общественная служба новостей
По итогу все может закончиться обвалом, передает агентство «Прайм».
ФАН

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Эксперт фармацевтического рынка Беспалов назвал ажиотажный спрос проблемой рынка лекарств
RT на русском20:00
Эксперт Беспалов: одна из проблем на рынке лекарств - ажиотажный спрос
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