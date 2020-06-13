Общество
Газета.RuЭксперт из США предсказал крах доллара
Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике. Об этом Bloomberg заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.
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с чего всё началось
В следующем году доллар может упасть на 35%, заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч в своей колонке для Bloomberg Today.Известиявчера в 21:55
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Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
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Коммерсантъ вчера в 11:23
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Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Актер Михаил Ефремов записал виообращение, в котором принес извинения семье погибшего в ДТП Сергея Захарова и пообещал оказать помощь.
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Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
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RT на русском 05:12
Происшествия
Допрос Ефремова продолжался 5 часов
РЕН ТВ 11 июня в 13:37
Происшествия
Два пилота погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
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Аналог эмбриона человека вырастили из стволовых клеток
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Происшествия
Атомная подводная лодка загорелась во Франции
Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter.
Газета.Ru вчера в 14:08
Наука
На границе земного ядра обнаружено множество необычных структур
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В Тюменской области продлён режим повышенной готовности
Тюмень, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM В Тюменской области режим повышенной готовности продлён до 21 июня.
REGNUM 05:50
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Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре
Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
РБК 05:30
Наука
В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
РБК вчера в 20:49
Общество
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели еще 198 человек
На 12 июня в Ростовской области у 7152 человек выявлено заражение коронавирусом COVID-19. Показатель заболевших — 170 на 100 тыс. населения.
Kursk.com вчера в 05:16
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Lenta.ru 01:10
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
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Общество
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Как стало известно в пятницу, 12 июня, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 13:52
Футбол
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В среду, 10 июня, «Зенит» и ЦСКА в рамках подготовки к возобновлению сезона сыграли контрольные матчи.
Бомбардир.ру вчера в 12:00
Футбол
Валенсия — Леванте 1:1
Матч ТВ вчера в 15:06
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На Украине отменили пробное тестирование для выпускников из-за COVID-19
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Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с группой из 58 интернет-спутников Starlink, передает РИА "Новости".
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В России выявили 8706 новых случаев коронавируса
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Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении форварда «Ривер Плейт»
Петербургский "Зенит" проявляет интерес к нападающему "Ривер Плейт" Рафаэлю Борре, сообщает La Banda Deportiva в Twitter.
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Руководителям антикоррупционных ведомств Украины предложили многомиллионную взятку за закрытие дела
Взятку предложили за закрытие дела о растрате имущества и отмывании доходов, полученных преступным путем.
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Релиз фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесен
Киностудия Warner Bros. отказалась от своих планов - выпустить фантастический фильм "Довод", который снял режиссер Кристофер Нолан в середине июля 2020 года.
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Наташа Королева призналась, что Зеленский поправлял ей юбку
Певица Наташа Королева рассказала о почти интимном моменте в ее карьере – однажды нынешний президент Украины Владимир Зеленский поправил ей юбку.
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В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
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Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей об убийстве
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РИА Новости вчера в 07:06
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости вчера в 06:31