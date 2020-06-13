Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЭксперт из США предсказал крах доллара

Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике. Об этом Bloomberg заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.
Читать в источнике
Комментировать79

Подробнее о событии

Экономист из США спрогнозировал крах доллара в 2021 году

Комсомольская правдавчера в 22:24

Экономист предсказал крах доллара в 2021 году

Московский Комсомолецвчера в 22:16

Ведущий американский экономист предрёк скорый крах доллара

Life.ruвчера в 17:10

Американский экономист предсказал крах доллара

Телеканал 360°вчера в 21:23

Эксперт из США предсказал крах доллара

Газета.Ruвчера в 20:09

Американский экономист прогнозирует скорый крах доллара

РЕН ТВвчера в 19:48

Американский экономист cпрогнозировал крах доллара в 2021 году

Известиявчера в 21:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 01:46, Ашберн
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Известия 00:16
241
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Известия вчера в 23:37
3,4K
Наука

Спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии

Вулкан, спавший 13 тысяч лет, просыпается в Германии.
Пятый канал 00:24
15
Происшествия

В МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани

РИА Новости вчера в 23:07
107
Наука

Коронавирус мужчины переносят тяжелее женщин

Иммунитет у мужчин и женщин реагирует на коронавирус по-разному.
Evo-rus.com 11 июня в 01:17
54
Общество

Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине

Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади.
Lenta.ru вчера в 14:48
92
Общество

Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

Депутат Законодательной думы Хабаровского края, брат губернатора региона Сергея Фургала Вячеслав Фургал скончался в возрасте 67 лет.
RT на русском вчера в 23:04
308
Технологии

В Сети высмеяли внешний вид Sony PlayStation 5

Интернет-пользователи высмеяли внешний вид консоли следующего поколения PlayStation 5.
РЕН ТВ вчера в 07:00
Авто

Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada

В настоящее время автомобили АвтоВАЗа представлены в России только в четырёх классах: B-класс в лице Lada Xray и Lada Granta, B+ — Lada Vesta, кроссоверы — Lada 4x4 и Lada Niva, а также лёгкие коммерческие автомобили — Lada Largus.
SpeedMe вчера в 15:54
74
Здоровье

В Приморье отметили резкий рост числа заразившихся коронавирусом

Резкое увеличение числа заразившихся медики связывают с активностью людей на улицах, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.
ТАСС 01:11
5
Игры

Sony показала дизайн PlayStation 5

Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
916
Происшествия

Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении

Народные новости 01:18
24
Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
1,8K
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 11 июня в 12:28
1,9K
Общество

Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту

Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
20
Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

Газета.Ru вчера в 12:19
21
Общество

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года.
RT на русском 00:00
11
Шоу-бизнес

Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино

Bimru.ru 11 июня в 13:03
Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
135
Армия и оружие

Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд

В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
38
Политика

«Укроборонпром» раскритиковал «Антонов» за отказ закупать российские детали через Boeing

Концерн «Укроборонпром» раскритиковал предприятие «Антонов» за отказ закупать детали российского производства через посредника Boeing Distribution, сообщает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
Взгляд.ру вчера в 11:06
2
Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК 11 июня в 11:15
282
Общество

Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России

Флаг Российской Федерации торжественно подняли на Поклонной горе в Москве, в церемонии впервые принял участие президент страны Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 06:28
749
Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru 11 июня в 23:04
2,2K
Общество

Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости 11 июня в 12:29
2,5K
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
1,9K
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
341
Общество

Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подаче артезианской воды в Симферополь из водозабора в Бахчисарайском районе.
Коммерсантъ вчера в 07:42
188
Общество

В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка

В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК вчера в 13:44
3
Авто

Эксперты рассказали, сколько мощности автомобиля забирает кондиционер

Профильные эксперты издания Which Car провели эксперимент, в ходе которого узнали, сколько мощности автомобиля забирает кондиционер.
Актуальные Новости 01:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное