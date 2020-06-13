Коронавирус
Газета.RuЭксперт из США предсказал крах доллара
Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике. Об этом Bloomberg заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.
Читать в источнике
Оценить109
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 01:46, Ашберн
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Наука
Спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии
Вулкан, спавший 13 тысяч лет, просыпается в Германии.
Пятый канал 00:24
Происшествия
В МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани
РИА Новости вчера в 23:07
Наука
Коронавирус мужчины переносят тяжелее женщин
Иммунитет у мужчин и женщин реагирует на коронавирус по-разному.
Evo-rus.com 11 июня в 01:17
Общество
Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине
Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади.
Lenta.ru вчера в 14:48
Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
Депутат Законодательной думы Хабаровского края, брат губернатора региона Сергея Фургала Вячеслав Фургал скончался в возрасте 67 лет.
RT на русском вчера в 23:04
Технологии
В Сети высмеяли внешний вид Sony PlayStation 5
Интернет-пользователи высмеяли внешний вид консоли следующего поколения PlayStation 5.
РЕН ТВ вчера в 07:00
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
В настоящее время автомобили АвтоВАЗа представлены в России только в четырёх классах: B-класс в лице Lada Xray и Lada Granta, B+ — Lada Vesta, кроссоверы — Lada 4x4 и Lada Niva, а также лёгкие коммерческие автомобили — Lada Largus.
SpeedMe вчера в 15:54
Здоровье
В Приморье отметили резкий рост числа заразившихся коронавирусом
Резкое увеличение числа заразившихся медики связывают с активностью людей на улицах, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.
ТАСС 01:11
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
Происшествия
Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении
Народные новости 01:18
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 11 июня в 12:28
Общество
Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту
Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
Происшествия
На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики
Газета.Ru вчера в 12:19
Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года
Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года.
RT на русском 00:00
Шоу-бизнес
Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино
Bimru.ru 11 июня в 13:03
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
Политика
«Укроборонпром» раскритиковал «Антонов» за отказ закупать российские детали через Boeing
Концерн «Укроборонпром» раскритиковал предприятие «Антонов» за отказ закупать детали российского производства через посредника Boeing Distribution, сообщает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
Взгляд.ру вчера в 11:06
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК 11 июня в 11:15
Общество
Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России
Флаг Российской Федерации торжественно подняли на Поклонной горе в Москве, в церемонии впервые принял участие президент страны Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 06:28
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru 11 июня в 23:04
Общество
Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости 11 июня в 12:29
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
Общество
Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подаче артезианской воды в Симферополь из водозабора в Бахчисарайском районе.
Коммерсантъ вчера в 07:42
Общество
В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка
В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК вчера в 13:44
Авто
Эксперты рассказали, сколько мощности автомобиля забирает кондиционер
Профильные эксперты издания Which Car провели эксперимент, в ходе которого узнали, сколько мощности автомобиля забирает кондиционер.
Актуальные Новости 01:24