Коронавирус
Газета.RuЭксперт из США предсказал крах доллара
Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике. Об этом Bloomberg заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.
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Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Общество
Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России
Флаг Российской Федерации торжественно подняли на Поклонной горе в Москве, в церемонии впервые принял участие президент страны Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 06:28
Кино
Первый канал подготовил праздничный утренний эфир ко Дню России
Утренняя информационно-развлекательная передача «Доброе утро» приготовила праздничный эфир в День России.
Вокруг ТВ 11 июня в 13:52
Здоровье
ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом в Белоруссии достаточно серьёзной
Белоруссия ещё находится в стадии локальной передачи коронавируса, что является достаточно серьёзной ситуацией, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике Батыра Бердыклычева.
Аргументы и Факты вчера в 07:24
Общество
В районе Пекина ввели военное положение из-за коронавируса на рынке
В районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 на местном оптовом рынке, заявил замглавы районного парткома Чу Цзюньвэй.
RT на русском 00:30
Здоровье
Врач рассказал, как избежать болезней почек
Главный внештатный специалист-нефролог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Шилов рассказал в комментарии "АиФ", как избежать хронических заболеваний почек.
РИА Новости 00:00
Политика
Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены
Известия вчера в 14:28
Политика
В Чехии закрыли дело о «ввозе яда из России»
Прага, 12 июня 2020, 21:28 — REGNUM Дело о «ввозе в Чехию яда», на основании которого чешская сторона выслала двух сотрудников российского посольства, закрыто, информация о попытке провоза яда рицина для отравления пражских коммунальных политиков не подтвердилась.
REGNUM вчера в 14:28
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года
Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года.
RT на русском 00:00
Финансы
Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд
"Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
ТАСС вчера в 08:24
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно
Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
Общество
Джонсон назвал снос памятников попыткой подвергнуть прошлое цензуре
Снос исторических памятников является попыткой солгать об истории своей страны, современное поколение не может подвергать цензуре прошлое, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Взгляд.ру вчера в 08:23
Шоу-бизнес
Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы
"Наша подружка Светлана Лободадзе, кто не знает, это ее настоящая фамилия, выпустила такой новый фильтр, посмотрите", — говорит в ролике солистка "АСтудио".
Дни24 вчера в 21:00
Происшествия
Дагестанские полицейские ответят за избиение женщины
Следственным комитетом РД возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников уголовного розыска ОМВД по городу Хасавюрт по подозрению в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении местной жительницы.
Московский Комсомолец в Дагестане вчера в 13:09
Происшествия
На французской атомной подводной лодке произошел пожар
На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке.
Коммерсантъ вчера в 15:35
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 11 июня в 02:05
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
Политика
США опубликуют расширенную версию доклада Мюллера о России
Минюст США к 19 июня опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Свободная Пресса вчера в 20:52
Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
Депутат Законодательной думы Хабаровского края, брат губернатора региона Сергея Фургала Вячеслав Фургал скончался в возрасте 67 лет.
RT на русском вчера в 23:04
Кино
Студия перенесла премьеру «Довода» Кристофера Нолана
Премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод» отложили на две недели. Выход картины состоится 31 июля.
Gazeta.SPb 00:56
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
Недвижимость
Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Политика
В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО
Как рассказал сенатор Олег Морозов, получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не даст на деле Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности.
РИА Новости вчера в 13:04
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок в Конституцию
В своем обращении глава государства указал на характерные национальные черты россиян, которые, по его мнению, гарантируют, что народ страны поддержит предложенные им поправки в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 12:54
Армия и оружие
Зеленский назначил карателя с Донбасса командующим ВМС Украины
Украинский президент своим указом назначил участника карательной операции на Донбассе контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Украины.
Новостной фронт 11 июня в 13:55
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце публично обратилась к Павлу Прилучному
Экспресс газета вчера в 12:38
Политика
Трамп подтвердил намерение возобновить предвыборные митинги
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен возобновить свои предвыборные митинги в ряде штатов, сообщает пресс-служба Белого дома.
Газета.Ru 10 июня в 17:30