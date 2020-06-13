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Газета.RuГазета.RuЭксперт из США предсказал крах доллара

Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике. Об этом Bloomberg заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.
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Экономист из США спрогнозировал крах доллара в 2021 году

Комсомольская правдавчера в 22:24

Экономист предсказал крах доллара в 2021 году

Московский Комсомолецвчера в 22:16

Американский экономист предсказал крах доллара

Телеканал 360°вчера в 21:23

Американский экономист cпрогнозировал крах доллара в 2021 году

Известиявчера в 21:55

Эксперт из США предсказал крах доллара

Газета.Ruвчера в 20:09

Американский экономист прогнозирует скорый крах доллара

РЕН ТВвчера в 19:48

Ведущий американский экономист предрёк скорый крах доллара

Life.ruвчера в 17:10
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Известия вчера в 23:37
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Общество

Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России

Флаг Российской Федерации торжественно подняли на Поклонной горе в Москве, в церемонии впервые принял участие президент страны Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 06:28
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Кино

Первый канал подготовил праздничный утренний эфир ко Дню России

Утренняя информационно-развлекательная передача «Доброе утро» приготовила праздничный эфир в День России.
Вокруг ТВ 11 июня в 13:52
Здоровье

ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом в Белоруссии достаточно серьёзной

Белоруссия ещё находится в стадии локальной передачи коронавируса, что является достаточно серьёзной ситуацией, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике Батыра Бердыклычева.
Аргументы и Факты вчера в 07:24
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Общество

В районе Пекина ввели военное положение из-за коронавируса на рынке

В районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 на местном оптовом рынке, заявил замглавы районного парткома Чу Цзюньвэй.
RT на русском 00:30
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Здоровье

Врач рассказал, как избежать болезней почек

Главный внештатный специалист-нефролог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Шилов рассказал в комментарии "АиФ", как избежать хронических заболеваний почек.
РИА Новости 00:00
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Политика

Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

Известия вчера в 14:28
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Политика

В Чехии закрыли дело о «ввозе яда из России»

Прага, 12 июня 2020, 21:28 — REGNUM Дело о «ввозе в Чехию яда», на основании которого чешская сторона выслала двух сотрудников российского посольства, закрыто, информация о попытке провоза яда рицина для отравления пражских коммунальных политиков не подтвердилась.
REGNUM вчера в 14:28
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
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Общество

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года.
RT на русском 00:00
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Финансы

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

"Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
ТАСС вчера в 08:24
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Технологии

Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно

Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
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Общество

Джонсон назвал снос памятников попыткой подвергнуть прошлое цензуре

Снос исторических памятников является попыткой солгать об истории своей страны, современное поколение не может подвергать цензуре прошлое, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Взгляд.ру вчера в 08:23
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Шоу-бизнес

Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы

"Наша подружка Светлана Лободадзе, кто не знает, это ее настоящая фамилия, выпустила такой новый фильтр, посмотрите", — говорит в ролике солистка "АСтудио".
Дни24 вчера в 21:00
Происшествия

Дагестанские полицейские ответят за избиение женщины

Следственным комитетом РД возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников уголовного розыска ОМВД по городу Хасавюрт по подозрению в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении местной жительницы.
Московский Комсомолец в Дагестане вчера в 13:09
22
Происшествия

На французской атомной подводной лодке произошел пожар

На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке.
Коммерсантъ вчера в 15:35
23
Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 11 июня в 02:05
450
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
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Политика

США опубликуют расширенную версию доклада Мюллера о России

Минюст США к 19 июня опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.
Коммерсантъ вчера в 18:36
4
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

Свободная Пресса вчера в 20:52
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Общество

Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

Депутат Законодательной думы Хабаровского края, брат губернатора региона Сергея Фургала Вячеслав Фургал скончался в возрасте 67 лет.
RT на русском вчера в 23:04
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Кино

Студия перенесла премьеру «Довода» Кристофера Нолана

Премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод» отложили на две недели. Выход картины состоится 31 июля.
Gazeta.SPb 00:56
Шоу-бизнес

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
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Недвижимость

Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции

Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъ вчера в 04:30
28
Политика

В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО

Как рассказал сенатор Олег Морозов, получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не даст на деле Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности.
РИА Новости вчера в 13:04
1,9K
Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок в Конституцию

В своем обращении глава государства указал на характерные национальные черты россиян, которые, по его мнению, гарантируют, что народ страны поддержит предложенные им поправки в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 12:54
19K
Армия и оружие

Зеленский назначил карателя с Донбасса командующим ВМС Украины

Украинский президент своим указом назначил участника карательной операции на Донбассе контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Украины.
Новостной фронт 11 июня в 13:55
18
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце публично обратилась к Павлу Прилучному

Экспресс газета вчера в 12:38
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Политика

Трамп подтвердил намерение возобновить предвыборные митинги

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен возобновить свои предвыборные митинги в ряде штатов, сообщает пресс-служба Белого дома.
Газета.Ru 10 июня в 17:30
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