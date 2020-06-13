Финансы
Газета.RuЭксперт из США предсказал крах доллара
Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике. Об этом Bloomberg заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.
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Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего
Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня вчера в 07:22
Происшествия
В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru вчера в 10:28
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Футбол
«Валенсия» с Денисом Черышевым упустила победу в дерби с «Леванте»
«Валенсия» благодаря голу Родриго Морено на 90-й минуте была близка к тому, чтобы взять три очка в поединке 28-го тура Примеры с «Леванте».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 18:03
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС
В Казани в связи с пожаром на газораспределительной станции ввели режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
RT на русском 02:14
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 1,5 тыс. человек
За последние сутки в Москве от коронавируса выздоровели 1534 человека, общее число вылечившихся с начала эпидемии превысило 119 тыс. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
РБК 02:51
Авто
Кладбище суперкаров в Дубае показали на видео
Свалку заброшенных автомобилей класса люкс обнаружили в Дубае.
Экономика сегодня 10 июня в 22:59
Происшествия
Адвокат оценила обращение Ефремова с точки зрения закона
News.ru вчера в 19:57
Политика
Украина откроет границу с Крымом с 15 июня
Официальный Киев принял решение возобновить работу контрольно-пропускных пунктов «Колончак», «Чонгар» и «Чаплынка» на границе с Крымский полуостров с 15 июня.
Вести Крым вчера в 07:58
Общество
В районе Пекина ввели военное положение из-за коронавируса на рынке
В районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 на местном оптовом рынке, заявил замглавы районного парткома Чу Цзюньвэй.
RT на русском 00:30
Политика
В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО
Как рассказал сенатор Олег Морозов, получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не даст на деле Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности.
РИА Новости вчера в 13:04
Финансы
Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд
"Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
ТАСС вчера в 08:24
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.
Известия 00:16
Культура
Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами
Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы.
CyberSport.ru вчера в 06:15
Происшествия
Под Норильском за сутки собрали 4 тысячи кубометров водонефтяной смеси
На месте разлива топлива в Норильске за сутки собрали более 4 тыс. кубометров топливно-водяной смеси.
RT на русском 03:01
Политика
Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены
Известия вчера в 14:28
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
Общество
В Союзе пивоваров рассказали о вкусах россиян
Большинство россиян предпочитает из пивных напитков светлые фильтрованные сорта, рассказал совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
Известия 00:51
Наука
Спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии
Evo-rus.com 02:20
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в район строительства «Северного потока-2»
Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море, где ведётся строительство газопровода "Северный поток-2".
Discover24 вчера в 13:18
Политика
«Укроборонпром» раскритиковал «Антонов» за отказ закупать российские детали через Boeing
Концерн «Укроборонпром» раскритиковал предприятие «Антонов» за отказ закупать детали российского производства через посредника Boeing Distribution, сообщает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
Взгляд.ру вчера в 11:06
Авто
Названы нововведения, которые с 1 июля ожидают водителей
Как сообщает ToDay News Ufa, российские автомобилисты должны знать, что с 1 июля вступают в силу новые правила.
ToDay News Ufa 01:56
Общество
Для приезжающих в Бурятию отменили самоизоляцию
Напомним, ранее въезжающим в Бурятии выдавали административное предписание о самоизоляции на дому или в обсерваторе на 14 дней.
Номер один вчера в 23:11
Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года
Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи).
Lenta.ru 01:36
Политика
В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ вчера в 19:20
Единоборства
Дана Уайт объявил о месте боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи
Ранее сообщалось, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи сразятся на турнире UFC 253 19 сентября.
ODDS.ru 00:52
Общество
В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка
В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК вчера в 13:44
Футбол
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
Известия вчера в 20:52