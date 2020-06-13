Финансы

Газета.RuГазета.RuЭксперт из США предсказал крах доллара

Американский экономист предсказал скорый крах доллара, а также снижение роли США в мировой экономике. Об этом Bloomberg заявил старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч.
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Американский экономист предсказал крах доллара

Телеканал 360°вчера в 21:23

Экономист предсказал крах доллара в 2021 году

Московский Комсомолецвчера в 22:16

Американский экономист cпрогнозировал крах доллара в 2021 году

Известиявчера в 21:55

Экономист из США спрогнозировал крах доллара в 2021 году

Комсомольская правдавчера в 22:24

Эксперт из США предсказал крах доллара

Газета.Ruвчера в 20:09

Американский экономист прогнозирует скорый крах доллара

РЕН ТВвчера в 19:48

Ведущий американский экономист предрёк скорый крах доллара

Life.ruвчера в 17:10
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

Газета.Ru 02:08
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Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего

Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня вчера в 07:22
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Происшествия

В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
Газета.Ru вчера в 10:28
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Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
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Футбол

«Валенсия» с Денисом Черышевым упустила победу в дерби с «Леванте»

«Валенсия» благодаря голу Родриго Морено на 90-й минуте была близка к тому, чтобы взять три очка в поединке 28-го тура Примеры с «Леванте».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 18:03
Происшествия

В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС

В Казани в связи с пожаром на газораспределительной станции ввели режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
RT на русском 02:14
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 1,5 тыс. человек

За последние сутки в Москве от коронавируса выздоровели 1534 человека, общее число вылечившихся с начала эпидемии превысило 119 тыс. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
РБК 02:51
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Авто

Кладбище суперкаров в Дубае показали на видео

Свалку заброшенных автомобилей класса люкс обнаружили в Дубае.
Экономика сегодня 10 июня в 22:59
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Происшествия

Адвокат оценила обращение Ефремова с точки зрения закона

News.ru вчера в 19:57
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Политика

Украина откроет границу с Крымом с 15 июня

Официальный Киев принял решение возобновить работу контрольно-пропускных пунктов «Колончак», «Чонгар» и «Чаплынка» на границе с Крымский полуостров с 15 июня.
Вести Крым вчера в 07:58
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Общество

В районе Пекина ввели военное положение из-за коронавируса на рынке

В районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 на местном оптовом рынке, заявил замглавы районного парткома Чу Цзюньвэй.
RT на русском 00:30
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Политика

В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО

Как рассказал сенатор Олег Морозов, получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не даст на деле Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности.
РИА Новости вчера в 13:04
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Финансы

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

"Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
ТАСС вчера в 08:24
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Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.
Известия 00:16
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Культура

Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами

Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы.
CyberSport.ru вчера в 06:15
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Происшествия

Под Норильском за сутки собрали 4 тысячи кубометров водонефтяной смеси

На месте разлива топлива в Норильске за сутки собрали более 4 тыс. кубометров топливно-водяной смеси.
RT на русском 03:01
Политика

Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

Известия вчера в 14:28
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
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Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

Дочь актера Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП, обратилась к родным погибшего в аварии человек.
Свободная Пресса вчера в 20:52
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Общество

В Союзе пивоваров рассказали о вкусах россиян

Большинство россиян предпочитает из пивных напитков светлые фильтрованные сорта, рассказал совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
Известия 00:51
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Наука

Спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии

Evo-rus.com 02:20
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Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в район строительства «Северного потока-2»

Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море, где ведётся строительство газопровода "Северный поток-2".
Discover24 вчера в 13:18
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Политика

«Укроборонпром» раскритиковал «Антонов» за отказ закупать российские детали через Boeing

Концерн «Укроборонпром» раскритиковал предприятие «Антонов» за отказ закупать детали российского производства через посредника Boeing Distribution, сообщает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
Взгляд.ру вчера в 11:06
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Авто

Названы нововведения, которые с 1 июля ожидают водителей

Как сообщает ToDay News Ufa, российские автомобилисты должны знать, что с 1 июля вступают в силу новые правила.
ToDay News Ufa 01:56
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Общество

Для приезжающих в Бурятию отменили самоизоляцию

Напомним, ранее въезжающим в Бурятии выдавали административное предписание о самоизоляции на дому или в обсерваторе на 14 дней.
Номер один вчера в 23:11
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Общество

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи).
Lenta.ru 01:36
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Политика

В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ вчера в 19:20
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Единоборства

Дана Уайт объявил о месте боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи сразятся на турнире UFC 253 19 сентября.
ODDS.ru 00:52
Общество

В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка

В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК вчера в 13:44
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Футбол

«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии

Известия вчера в 20:52
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